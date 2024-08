“Por petición explícita de él”: Rodrigo Goldberg reconoce que Johnny Herrera pidió vetarlo de programa deportivo en un canal de fútbol

Rodrigo Goldberg causó revuelo en redes sociales luego de revelar en una publicación que Johnny Herrera pidiera vetarlo de un programa deportivo en la señal de cable de TNT Sports.

PUBLICIDAD

El exdelantero de Universidad de Chile, en la actualidad reconocido comentarista deportivo en medios radiales y televisivos, denunció al otrora arquero e ídolo de la U luego que un fanático del chuncho lo cuestionara por criticar que Herrera haya comentado temas personales del actual portero de Colo Colo, Fernando de Paul, en la previa al Superclásico que ambos equipos saldaron con un pobre empate sin goles.

El origen del veto de Jhonny Herrera a Goldberg

“Que un excompañero suyo (Herrera) haya hablado mal de él (De Paul), lo dignifica más a él y sepulta más al otro”, fue la declaración de Goldberg que el usuario @SoyRollins reflotó este miércoles en la red social X para defenestrar al comentarista deportivo por cuestionar los dichos que el panelista del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, hizo del arquero albo.

Una opinión que llevó a varios fanáticos del club laico a lanzarse en contra del exdelantero, quien alertado por la serie de comentarios en su contra siguió los hilos de mensajes que se publicaron en dicha red social.

Que un excompañero suyo (Johnny Herrera) haya hablado mal de él (Fernando de Paul), lo dignifica más a él y sepulta más al otro — Rodrigo Goldberg

“Te entiendo, y hasta cierto punto lo comparto. Mi tema es que revelar cosas del día a día del camarín se presta para que también te peguen de vuelta con cosas personales y no necesariamente profesionales”, aseveró Goldberg, quien con su explicación enardeció aún más a los seguidores azules y defensores de Herrera, quienes insistieron en que sus dichos en contra del arquero de Colo Colo eran justificados, debido a que el portero del Cacique había olvidado rápidamente su paso por el cuadro universitario.

Por petición explícita de él (Johnny Herrera), no nos podemos topar en los programas (de TNT Sports). Pregunta en el canal, todos saben eso — Rodrigo Goldberg

“Como sea, tú eres libre de decir lo que quieras, pero si te pones a defender hue*** y a intentar hundir a ídolos reales del club, no esperes que no te caiga algo. Por lo demás, Johnny no dijo ninguna mentira”, argumentó el hincha azul, cuya defensa llevó a que otro fanático de la U insistiera en la defensa a Herrera.

¿Pero que pasa si el excompañero de Herrera (De Paul) se fue al máximo rival e insultó al club? ¿Cómo se puede defender a ese hue***?”, escribió @Amaripablo, quien insistió en que el arquero colocolino faltó a los códigos del fútbol al irse al mayor rival de la U.

PUBLICIDAD

Fue ese argumento el que Goldberg rebatió, explicando que en el caso de los dichos de Herrera en contra de De Paul, estos apuntaron más a “hablar mal de un excompañero” de equipo que a comentar respecto del partido.

“No porque él (De Paul) comete una falta (irse a Colo Colo) yo tengo ‘derecho’ a contar cosas que pasaron en la intimidad del camarín. Es sólo una opinión, claramente pensamos distinto”, afirmó el exfutbolista formado en la U, quien tras ser nuevamente increpado por los hinchas azules de no defender “a tipos que valgan la pena”, y a “vender humo por otro medio”, en vez de “decírselo en persona” a Johnny Herrera, reveló el veto del arquero en su contra.