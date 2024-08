“Quiere sus millones”, ella es la madre de Simone Biles que quiere recuperarla tras abandonarla a los 6 años

Simone Biles es una de las gimnastas más famosas y exitosas y a sus 27 años ha logrado una sólida carrera, e incluso obtuvo tres medallas de oro en los recientes Juegos Olímpicos de París.

PUBLICIDAD

Todo tras haberse retirado unos años al sufrir una crisis de salud mental en los Juegos de Tokio 2020.

La joven ha logrado una sólida carrera y aunque en su vida personal le va bien, pues se casó con el deportista Jonathan Owens, no tuvo una infancia sencilla.

Y es que su madre la abandonó cuando ella solo tenía seis años, y creció sin ella, por lo que fue llevada a un lugar de acogida, y finalmente fue adoptada por sus abuelos Ronald y Nellie Biles.

La ahora famosa deportista creció con el apoyo de los dos y los ama y considera sus padres y su mayor apoyo en su carrera.

“Ellos me apoyan en todo lo posible. Mis padres se aseguran de que tengamos todo lo que necesitamos para que podamos competir lo mejor que podamos”, dijo la famosa.

“Ahora sí la quiere por sus millones”, ella es la madre de Simone Biles que quiere recuperarla tras abandonarla a los 6 años

Sin embargo, ahora su madre biológica ha aparecido y quiere recuperarla luego de haber abandonado a Simone Biles y sus hermanos mientras luchaba contra la adicción a las drogas.

PUBLICIDAD

Se llama Shannon , y recientemente habló al medio Daily Mail, donde se mostró orgullosa por el triunfo de su hija, además que dejó claro que quiere disculparse con ella y recuperar el tiempo perdido.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald (su padre y abuelo de Simone) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien” , dijo al medio.

Shanon, quien vive en Columbus, Ohio, trabaja como cajera en un supermercado desde 2022 y espera reconciliarse con su hija.

“Solo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado, sigamos adelante. Sólo tengo que tener paciencia”, dijo al medio, donde también destacó que tiene problemas económicos, por lo que la han criticado en redes.

“Hasta acá se escuchó el rugidote de tripas de la señora”, “Busca pegarse de la fama de su hija”, “ahora que es millonaria si la quiere”, “Apareció después que se enteró que la hija tiene fama y dinero”; “Como sabe que gana mucho dinero por sus medallas ahora si se arrepintió por dejar a sus hijos tan pequeños solos”, “Qué descaro de tipa !!”, “la plata de la hija la llama”, y “ahora sí la quiere por sus millones”, fueron algunas de las reacciones en redes.