Michael Clark desata su molestia tras rechazo de Consejo de Presidentes a propuesta que permitía a Charles Aránguiz usar la camiseta 20 en la U

El presidente de la concesionaria Azul Azul, Michael Clark, lamentó esta tarde que el Consejo de Presidentes de la ANFP haya votado en contra de la propuesta de Universidad de Chile para que Charles Aránguiz usara su histórica camiseta número 20 en su regreso al cuadro laico.

La iniciativa había sido impulsada por la administración encabezada por Clark, y esta jornada debía votarse en el consejo, instancia en la que fue rechazada debido a los votos en contra de Audax Italiano y Deportes Copiapó, la abstención de Unión La Calera, el rechazo de Deportes Antofagasta y Rangers, y las ausencias de representantes de Colo Colo, Ñublense y San Luis de Quillota.

Las quejas de Universidad de Chile

“Para varios jugadores esto era un lindo gesto, pero lamentablemente no se aprobó, se necesitaba la unanimidad de todos los clubes”, dijo Clark en conversación con radio ADN.

Con evidente molestia, el mandamás del chuncho lamentó el fracaso de la iniciativa que, en sus palabras, buscaba homenajear a futbolistas pertenecientes a la “Generación Dorada” que ganó el bicampeonato en la Copa América (2015 y 2016), y que participó de dos mundiales con la selección nacional (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

“Clubes con los que incluso hemos tenido diferencias púbicas en el pasado entendieron lo lindo que era este gesto, pero por el voto en contra de dos clubes y la abstención de un club no se pudo seguir adelante, es una lástima, pero tendrá que ser en otro momento no más”, se resignó Clark, quien lamentó no concretar una idea que había sido debatida y aprobada en instancias previas a la votación del Consejo de Presidentes.

“Fue sorpresivo porque esto se habló, algo se discutió, pero los clubes que votaron en contra y abstuvieron, no participaron en el debate y al momento de votar, lo hicieron en contra. Incluso uno de los clubes ni siquiera vino el presidente, sino que mandó a una persona que nadie conoce”, reclamó.