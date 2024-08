“No seremos del gusto”: arquero de la U sincera la molestia del actual puntero del Campeonato Nacional por no ser considerados en nómina de la selección

Luego de golear por 4-0 a Cobreloa en el inicio de la fecha 21 del Campeonato Nacional, Universidad de Chile se mantiene firme y en solitario en el liderato del torneo, sin embargo, algunos de sus jugadores se mostraron extrañados por ser marginados de la reciente nómina de Ricardo Gareca para la selección que enfrentará por Clasificatorias a los combinados de Argentina y Bolivia en su camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

PUBLICIDAD

Uno de ellos, el arquero Gabriel Castellón, quien tras su colega de Colo Colo, Brayan Cortés (convocado a la Roja), es el arquero menos batido del actual campeonato local.

La molestia de Universidad de Chile

“No sé si no se toma en cuenta a lo mejor lo que se hace en el torneo nacional o se mira en menos”, indicó al golero del chuncho, quien luego de vencer a los mineros no ocultó su molestia por estar fuera del proceso de la Roja liderado por el entrenador argentino.

“Nosotros hemos hecho un gran torneo, hay varios jugadores de nosotros que deberían estar por ser el puntero del campeonato, sólo hemos perdido dos partidos, pero no sé si es raro, pero es lamentable”, sostuvo Castellón en conversación con los canales oficiales de la U.

La ilusión siempre está, no sé si no seremos del gusto, pero la ilusión siempre está en poder representar a Chile — Gabriel Castellón

Para el arquero, el hecho que Gareca convoque a futbolistas del Cacique, como Vicente Pizarro, el propio Cortes, Carlos Palacios o Mauricio Isla, deja en claro que los deportistas que intervienen en el torneo local sí son considerados por el entrenador. Algo que deja más inquietos a los futbolistas azules.

“No sé si es injusticia, pero los resultados avalan de que se están haciendo las cosas bien. Nosotros sentimos eso, quizás de afuera no se ven las cosas bien, quizás hacemos las cosas mal o simplemente no somos del gusto (de Gareca)”, insistió Castellón, quien de todos modos no pierde las esperanzas en revertir la tendencia de las últimas convocatorias de Gareca de cara a los próximos partidos de la Roja en las Clasificatorias.

Opens in new window La última nómina de Ricardo Gareca para los partidos de Clasificatorias frente a Argentina y Bolivia. Fuente: Instagram @laroja.

“La ilusión siempre está, no sé si no seremos del gusto, pero la ilusión siempre está en poder representar a Chile. Nosotros trabajamos, primero para hacer las cosas bien en el club y si se da la posibilidad de ir a la selección y por eso siempre vamos a querer hacer lo mejor”, cerró.