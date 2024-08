María José Mailliard obtiene histórico título mundial de canotaje en Uzbekistán superando severos problemas de salud: “Estas medallas fueron a puro corazón”

Una sentida publicación en sus redes sociales, donde expuso todos los inconvenientes que debió padecer en sus días de competencia en el Mundial de Canotaje de Samarkand, en Uzbekistán, fue la sincera forma que encontró la chilena María José Mailliard para festejar este domingo su histórico título de la especialidad en la categoría C1 5000 metros, y su presea de plata en la serie C1 500.

Contundente presentación la de Mailliard en las aguas de Samarkand, donde obtuvo su tercer título mundial en una competencia en la que aparte de imponerse con sus 31 minutos, 15 segundos y 84 centésimas a la alemana Annika Loske (31:37:596), segunda; y la ucraniana Valeriia Tereta (31:53:552), tercera ; pudo superar los problemas de salud que padeció durante la competencia.

La nueva presea mundial de María José Mailliard

Un severo cuadro gástrico que derivó en notorios problemas estomacales y cuatro días de intensos vómitos, que finalmente quedaron en el olvido luego de su contundente presentación europea, y la obtención de su tercera presea dorada a nivel internacional tras sus títulos en los mundiales de Copenhague (en la categoría C1 1500 metros), Dinamarca, en 2021; y Duisburgo (en C1 1.000 metros), Alemania, en 2023.

“Se acaba este año competitivo con un campeonato mundial muy difícil. Me tocó competir en muy malas condiciones de salud, teniendo durante cuatro días vómito y colitis que no me permitían estar al ciento por ciento”, escribió la atleta nacional en su cuenta oficial de Instagram.

Acompaña por una serie de cinco fotos y un corto video de la ceremonia de premiación, la publicación de Mailliard profundizó en que el logro lo consiguió “a puro corazón”.

“Debo decir que estas medallas fueron a puro corazón. Y quiero agradecer a todos los que están detrás de estas medallas. A @kikomartiin y @seteebenavides, mis entrenadores, con los cuales cierro un ciclo muy lindo de mi carrera deportiva y me llevo los mejores recuerdos de mi paso por España y de su gente”, señaló la canoísta, quien hizo extensivos sus agradecimientos a familiares, dirigentes, amigos y su actual pareja.

“Gracias @canoasena por apoyarme cuando ya no quedaba más motivación después de mis Juegos Olímpicos París 2024, y acompañarme en estos últimos días para llegar y sacar lo mejor de mi en este Campeonato Mundial. Gracias por confiar en mí cuando ni yo creía que podía lograrlo”, dijo.

“Gracias a mi cumpi @gomez.paula7 por ser la mejor compañera que puedo tener y por tu apoyo en cada momento. ¡Estoy segura que llegaremos muy lejos juntas! Esto recién comienza”, agregó.

“Gracias mi @beaumont.maxime por tu apoyo en cada momento a pesar de no estar aquí. ¡Te amo, eres es el mejor! Y a mi familia por ser mi barra oficial en cualquier lugar del mundo. ¡Los amo! Feliz cumpleaños mamá @cotte_rodriguez”, prosiguió.

Opens in new window María José Mailliard festejó su consagración mundial en canotaje en sus redes sociales. Fuente: Instagram @cotemailliard.

“Y a mis auspiciadores, que están siempre conmigo y hacen posible cada resultado. Gracias @adidascl @alemanasport @gatoradechile @cftcenco.cl @masquefrutos @uvm.cl @teamchile_coch @indchile @underfive.cl @plastex_boats @winklernutrition @chilelentes.cl @braca_paddles @jugabetcl”, sentenció María José, quien sobre el final, y aparte de explicar que “la última foto (de su publicación) es en la ambulancia camino al hospital”, aseveró que lo más hermoso de haber ganado la competencia mundial fue poder entonar el himno patrio desde el podio a las mejores.