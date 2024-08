Alberto Abarza: “Una medalla nunca me va a definir como deportista”

El miércoles comienza la segunda “patita” de París 2024, con los Juegos Paralímpicos. Y, al día siguiente de la inauguración, el Team Para Chile comienza inmediatamente su participación, con Alberto Abarza, el nadador que más medallas ha ganado para el país a ese nivel, disputando dos pruebas: en la mañana, una clasificatoria y, en la tarde, una final.

A la capital francesa, el ganador de una presea dorada y dos plateadas en Tokio llega con la esperanza de repetir algún podio, aunque el propio “Beto” reconoce que el mal que lo afecta, degenerativo, ha aumentado implacablemente en estos años. Sin embargo, está listo para dar la pelea en el agua parisina.

Usted abre las competencias para Chile. Esa misma tarde le toca la primera final.¿Siente que ser el primero, con una serie, y disputar la final esa misma tarde puede marcar la ruta del Team Para Chile?

Ser el primero, siento, no marca mucho. Para todos quienes estamos representando a Chile, soy uno más de ellos, aunque me hubiese tocado de los últimos. Para todos es muy importante estar acá. Si a otro le hubiese tocado ser el primero en competir y abrir la participación chilena, también habría estado muy concentrado y pendiente de la actuación del resto del Team, para representar al país lo mejor posible.

¿Cómo llega a los Juegos y cuáles son sus expectativas?

Llego con toda la alegría a mis terceros Juegos Paralímpicos, después de Río y Tokio, listo para vivir esta tremenda experiencia. Es fabuloso. Llego después de una operación que me hice el año pasado a la vista, recuperado totalmente. El ranking dice que debo estar cuarto o quinto en el mundo, pero la vara está alta por lo hecho en Tokio y, en esta ocasión, la expectativa es poder dejar a Chile en el podio, sí o sí.

¿Cuáles serían los resultados esperables en las pruebas en que está inscrito?

Esperable es poder cruzar la piscina, primero que todo, y que no te descalifiquen por una partida falsa o algo así. Como segundo, pasar a la final y poder disputarla, y poder estar dentro de los cinco primeros, como lo dice el ranking, pero poder llegar al podio sería algo soñado. Esperable es estar dentro de los primeros cinco.

¿Siente que es algún peso o presión adicional ser el chileno con más medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos?

No es una presión extra. Una medalla nunca me va a definir como deportista, así sume alguna más o si nunca hubiese tenido una. Esto para mí es deporte… Lo dije cuando fui a Río, a mis primeros Juegos: iba contento con ser 25º del mundo y me fui de Brasil siendo octavo del mundo. Después, en Tokio, con un oro y dos medallas de plata, seguí pensando lo mismo. Una presea ni la cantidad de ellas jamás me va a definir. Vibro con todos mis compañeros y siento que hay deportistas mejores que yo, sin duda, y no han tenido una medalla, como mis compañeras de natación, que me alegran por sus resultados a corta edad y me entusiasman con lo que viene a futuro. Entonces, aunque tenga 10 preseas panamericanas o tres paralímpicas, no me pone presión… Hay otras cosas que te ponen presión en la vida… tengo dos hijas y por ahí está lo más importante.

Se anticipa un nuevo duelo contra Gabriel dos Santos, reviviendo la lucha de los Parapanam. ¿Siente que tiene posibilidades de disputarle alguna medalla que “le quitó” en Santiago 2023?

Hay cero, pero cero posibilidad de quitarle una medalla. Ahora, en Tokio también era así y apelamos a la experiencia, porque él estaba en sus primeros Juegos y quizá estaba nervioso, y por eso pude nadar de esa manera. Hubo un factor ahí, tal vez suerte a nuestro favor, pero también la suerte nos pilló bien preparados. Siempre digo que la suerte no existe, todo es donde recae la preparación con la oportunidad. En Tokio tuvimos eso y la supimos aprovechar. No llegaba como para ganar una medalla, pero ocurrió. Y ahora pasa un poco lo mismo: por delante va a estar no sólo Dos Santos, sino un ruso -que viene sin representar a su país- y un polaco, y luego recién asomo yo. Así que hay varios que van a dar lo mejor de sí. Pero no, no hay posibilidades, porque nos separan algunos segundos importantes, que cada uno de ellos en la natación es mucha distancia.

Con 39 años y por el síndrome que tiene, ¿cómo asume estos Juegos, considerando que puede no haber nuevas oportunidades de competir a ese nivel?

Ya para Tokio teníamos muy pocas posibilidades y se dio esta oportunidad de venir a París. Si bien tengo una discapacidad que va avanzando, y desde Japón hasta ahora ha avanzado un 35 por ciento según los últimos exámenes, logramos clasificar a estos Juegos y llegar entre los ocho mejores del mundo. Entonces, si bien se afronta desde otra mirada, consciente de que esta discapacidad va avanzando, tenemos la misma alegría y el entusiasmo de dejar al país en lo más alto. Soy el más viejo del circuito de la natación y aún así estamos a alto nivel, entre los principales protagonistas. Nos mantenemos bien, si bien la discapacidad ha avanzado, pero seguimos soñando con volver a repetir una clasificación y lo logramos. Ahora, estar dentro de esta gran camada de deportistas, compitiendo contra deportistas que apenas se empinan en los 20 años y tienen un gran futuro por delante, me siento orgulloso de estar compitiendo a la par con ellos.

Si de usted depende, ¿intentará estar en Los Ángeles, más allá de que dice que hay que mirar el carnet para seguir a primer nivel internacional?

Totalmente, ya nos propusimos estar en Los Ángeles. Queremos hacer el “último disparo” en California. Ya lo conversamos con el equipo: terminando París, vamos a tener dos semanas de descanso y podemos empezar a entrenar rumbo a Los Ángeles. Ya dirá el tiempo si lo logramos o no, pero el pensamiento está en poder llegar de manera óptima y, por qué no, subirnos al podio nuevamente.