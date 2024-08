“Gracias por todo, míster”: Marcelo Salas realiza sentido homenaje a Sven Goran Eriksson, su exentrenador en Lazio que falleció a los 76 años de cáncer al páncreas

Esta madrugada, la familia del exentrenador sueco Sven Goran Eriksson confirmó en redes sociales el fallecimiento de quien por décadas fuera una de las mayores figuras del fútbol mundial, y quien a los 76 años murió a consecuencia de un agresivo cáncer al páncreas.

Ya en los días previos a su deceso, el propio entrenador había ofrecido ciertas luces respecto de su complicado estado de salud, cuando en un documental para la plataforma de streaming de Amazon Prime reveló el temor que sentía ante su inminente fallecimiento a consecuencia de su cáncer.

“Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”, dijo en la oportunidad.

Fueron varios meses los que el técnico europeo batalló contra su enfermedad, tiempo en el que recibió innumerables homenajes en vida de parte de los clubes que dirigió con éxito en el Viejo Continente, y también de espacios televisivos deportivos, donde en contadas ocasiones el sueco comentó respecto de su delicada situación médica.

Los homenajes a Sven Goran Eriksson

Entre los clubes que le dedicaron sentidos homenajes, previo a su fallecimiento, estuvo el Liverpool de Inglaterra, que lo invitó este año a dirigir en un partido de leyendas de la institución (donde estuvo el chileno Mark González), instancia en la que Eriksson -que dirigió a la selección inglesa- pudo cumplir su deseo de sentarse en la banca del equipo Red.

Otro equipo que participó de estos homenajes en vida al sueco fue Lazio, equipo italiano donde el europeo dirigió a Marcelo Salas en lo que fue el primer desafío del goleador chileno en el Viejo Continente, y que le ofreció un gran recibimiento en su vuelta a Roma.

Por ello, este lunes en sus redes sociales replicaron sus saludos al DT, y con una postal de aquel reencuentro en el Olímpico de Roma escribieron en sus plataformas sus agradecimientos a Eriksson por los títulos obtenidos en la institución. “Gracias por todo lo que hizo por nosotros, míster”.

Entre los sentidos homenajes al entrenador sueco estuvo el de Salas, quien en sus redes sociales no dejó de manifestarse ante la repentina muerte de su exjefe técnico.

Lo hizo mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparte de replicar la publicación de su exclub Lazio, agregó un sincero “gracias por todo, míster” y un emoji de dos manos juntas en posición de rezo por su partida.