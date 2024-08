Ivette Vergara revela que en Chile cortaron la carrera de futbolista de su hijo Nicolás Solabarrieta y apunta a Jaime Pizarro como uno de los responsables

Una reveladora denuncia realizó este fin de semana la figura de TVN, Ivette Vergara, quien en conversación con Pedro Carcuro en el streaming de Youtube “Pedro Pé” aseguró que su hijo, Nicolás Solabarrieta, debió retirarse del fútbol porque en Chile le cortaron la carrera por ser hijo del periodista Fernando Solabarrieta.

La sorpresiva acusación de Vergara llegó luego que el periodista deportivo le preguntara si ella creía que “el hecho de ser Solabarrieta Vergara lo perjudicó (a Nicolás)” al momento de negociar su contrato con algún club chileno.

La acusación de Ivette Vergara

“Yo creo que sí. Acá en Chile sí, porque yo sé. En una oportunidad hablé con dos manager, porque en algún minuto Fernando era de la idea de no tenerlos porque aquí y acá, y yo le decía ‘ya está bien. ¿Pero cómo lo hacen los chicos para moverse en este cuento?’, si esto es así de claro, como en el caso de los artistas que tienen que tener manager. Y Fernando era muy crítico de los manager”, inició Ivette en el programa de Carcuro.

“Yo le decía ‘está bien, pero si todos los futbolistas tienen manager. ¿Cómo crees tú que por obra y arte de magia le van a llegar ofertas y contratos si no tiene un representante?’. Y me empecé yo a meter. Cosa que yo no había hecho nunca, porque además yo siempre he sido deportista, y una se maneja en esto. Así me empecé a meter y a juntar con representantes”, continuó la figura de TVN, quien en ese momento supo de la censura que tenía su hijo en algunos equipos nacionales.

“En ese minuto hubo dos representantes, que no se conocían entre ellos, que me dijeron ‘¿qué clubes habían dicho ‘no’ a Nicolás Solabarrieta por ser el hijo de Fernando Solabarrieta?’. ¿Por qué? Porque Fernando había hablado de esos clubes. Tú te acordarás que cuando hubo un desfalco grande de varios equipos. ¿Te acuerdas de esa noticia? Y tres de esos clubes que están involucrados dijeron no a Nicolás Solabarrieta por ser hijo de Fernando Solabarrieta. Así de simple”, reconoció Vergara, quien recordó que ya en el pasado algo develó del tema, aunque en esta ocasión le puso nombre y apellido a uno de los responsables de marginar a su hijo del fútbol chileno.