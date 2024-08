Claudio Bravo y su retiro del profesionalismo: “Me toca a mí acompañar a mi familia”

Miles de mensaje ha recibido en las últimas horas Claudio Bravo, luego que el dos veces campéon de América anunciara por redes sociales su retiro de la actividad a los 41 años y luego de una carrera deportiva plagada de éxito en los principales clubes de Europa.

En entrevista con Radio ADN, Bravo sostuvo que éstas “han sido horas bonitas, uno no espera tanto cariño y tanto respeto. Me ha tocado ser respetado, pero nunca esperé trascender tanto”.

El nacido en Colo Colo, agregó que “siento que dejé huella en todos los sitios, siempre lo pensé así y desarrollé mi carrera no pensando tanto en el legado, sino que en un trabajo. Siempre he sido un poco inquieto con todo tipo de cosas y lo mío desde hace algunos años se vuelve un poco monótono en el día a día, trasladado a la competición, el desgaste físico, las lesiones, los momentos buenos. Fue bueno sentirme en territorio neutral, no irme a las nubes con el éxito”.

Respecto a las ofertas que tuvo antes de tomar la decisión del retiro, Bravo señaló que fue “muy difícil, tuvimos cinco o seis propuestas para seguir. No era por lo económico, sino lugares para establecer la familia. Todas las propuestas eran de un año, extensible por uno más. Con 42 años a la vuelta de la esquina, seguir haciendo este esfuerzo de trasladar a tu familia un año más, tanto ellos y yo queríamos calmar la situación, establecer una vida más tranquila, no una vida tan acelerada. Me toca a mí acompañar a mi familia”.

Asimismo, Claudio Bravo negó que haya tenido alguna oferta para continuar jugando en Chile, afirmando que “a O’Higgins fui porque me quedaba más cerca de mi casa. Sé que si voy a Colo Colo genero algo distinto que en Rancagua, donde puedo estar tranquilo. No tuve ninguna propuesta real de ningún club en Chile para competir acá”.

“Sé el valor que tengo dentro del país y volver a Colo Colo o a algún club en Chile la exigencia es alta, competir y te pongan la mochila encima es un riesgo que lógicamente, estando habituado, lo asumes. El jugador no es el que sufre, es tu entorno. A mí la crítica no me produce nada, sé que hay cosas no buenas. Tienes padres, hermanos. No tengo la necesidad económica de seguir ligado al fútbol”, sentenció Bravo.

Por último, el exseleccionado nacional afirmó tener “propuestas de todo tipo. Quiero estar tranquilo, vivir el día a día. Sería muy egoísta no seguir ligado a la actividad, con los años que llevo en esto. Siento que debo dedicar mucho tiempo a la gente joven, entregar algo ahí y después ir por cosas más difíciles, donde pueda seguir cumpliendo metas”.