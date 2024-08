Sin Bravo ni Alexis, Elías Figueroa apuesta por el Huaso Isla como líder de la nueva “Roja”

Ahora que el liderazgo ejercido por Claudio Bravo, Gary Medel y Alexis Sánchez ya es parte de la mejor historia de la “Generación Dorada”, la selección chilena enfrentará sin ellos una fecha clave de las clasificatorias –ante Argentina y Bolivia- donde la capitanía del equipo se convierte casi en un tema de debate nacional.

PUBLICIDAD

En medio de la renovación propuesta por el técnico Ricardo Gareca, distintas voces se alzan proponiendo nombres como los de Paulo Díaz y Mauricio Isla para portar la jineta a partir de septiembre. Y entre ellos destaca el “gran capitán” de la Roja, Elías Figueroa, quien sostiene que ese líder “no existe en este momento”.

El gran defensor central que jugó los mundiales de Inglaterra 66, Alemania 74 y España 82, sostiene que “siempre ha habido un líder dentro de la cancha, uno que ordena y al que sus compañeros le hacen caso. Hoy en día, tendrían que buscarlo ahí, entre los propios compañeros, ellos saben a quién elegir”.

ANFP

“Los jugadores se dan cuenta quién es líder, el tiene que serlo dentro y fuera de la cancha, aconsejar a los más jóvenes ayudarlos, en fin”, detalló en entrevista con el diario digital El Ágora. Más allá de esa atribución del plantel, Elías apunta a un jugador adecuado para tomar esa responsabilidad, Mauricio Isla: “Por antigüedad, por trayectoria, él debería ser el capitán” , afirmó.