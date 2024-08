“Sería magnífico, un sueño”: Claudio Bravo sinceró que uno de sus próximos desafíos ya retirado del fútbol será “entrenar a la selección algún día”

Luego de haber anunciado esta semana en redes sociales su retiro del fútbol profesional, el futuro del arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, ha sido uno de los temas que ha estado en la órbita de los medios deportivos nacionales.

Abocado de lleno a sus hijos y esposa, el guardameta no ha dado mayores luces respecto de lo que hará en lo inmediato en el ambiente futbolístico, sin embargo, en conversación con Pedro Carcuro ya dejó en claro que uno de sus más grandes sueños es sentarse en la banca de la Roja.

El “sueño” de Claudio Bravo con la selección

Anhelo que hizo patente esta martes en entrevista con el bloque de deportes del noticiario “24 Horas”, donde aseveró que “mi meta es entrenar a la selección algún día”.

“Quiero hacerlo, y bien, porque las expectativas (puestas por el entorno al fútbol) en uno son altas”, puntualizó Bravo, quien reconoció que de hacerlo “sería magnífico, un sueño”.

“Esperemos se dé la oportunidad, que el futuro nos acompañe de buena manera. Aunque para eso tiene que haber una preparación grande, porque no es fácil”, explicó el arquero.

Precisamente en este punto, el de la especialización que requiere para prosperar en su eventual carrera de entrenador, Bravo precisó que lo hará tal cual como afrontó su exitosa y dilatada carrera como futbolista.

“Me gusta hacer las cosas bien. Sé que si tomo la decisión (de ser técnico) y lo hago apresuradamente, voy a chocar”, indicó.

“Tengo que darme el tiempo para hacerlo bien, darme una vuelta por Europa y visitar a gente que me entregó mucho, y ya no verlo como jugador, sino que visualizarlo para el futuro”, sentenció el bicampeón continental, quien reconoció haberle dado vuelta al asunto de ser entrenador gracias a una conversación que hace años tuvo con el español Pep Guardiola, el técnico que lo entrenó en Barcelona y Manchester City.

“Él me lo comenta muchos años atrás, me llama a su oficina y me dice: ‘Visualiza cosas, tienes que estar pendiente de esto y esto otro porque tienes potencial increíble para ser entrenador’. Mi respuesta fue: ‘Me quedan ocho años más de carrera. ¿Me quieres retirar?’. Y él me contestó, ‘¡No! No te quiero retirar, pero empieza a visualizar cosas porque tienes cosas positivas e innatas que te pueden ayudar’”, confesó.