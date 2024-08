“Una parte de mí muere con vos”: esposa de Juan Izquierdo conmueve con desgarradora despedida a futbolista uruguayo que falleció por problemas cardiacos

Una conmovedora publicación escribió en redes sociales la esposa del futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien este martes fue declarado muerto en el hospital Albert Einstein de Brasil luego de haber sufrido la semana pasada un accidente cardiaco durante el partido de Copa Libertadores entre Sao Paulo y Nacional de Montevideo.

Izquierdo, quien había sido ingresado de urgencia a un recinto hospitalario de Sao Paulo luego de desplomarse en el partido de Copa Libertadores, no logró recuperarse pese a los esfuerzos realizados por los médicos que lo asistieron, tanto en los primeros tratamientos como en los sondeos posteriores, una vez conectado a un respirador artificial.

El recuerdo de la esposa de Juan Izquierdo

Su deceso, aparte de causar conmoción mundial entre otros futbolistas profesionales como el uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón; o el delantero nacional de Estudiantes de La Plata, Javier Altamirano, quedó testimoniado a través de una desgarradora publicación que escribió Selena en las historias de la cuenta oficial de Izquierdo en Instagram.

Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos — Selena

Fueron tres las historias que publicó la viuda del jugador en la red social, quien aparte de mostrar una fotografía de ambos y otra del tatuaje que se hicieron los dos, conmocionó al asegurar que tuvo que despedir sorpresivamente a su “media mitad”.

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos”, aseveró Selena, de cuyo matrimonio con Izquierdo nacieron dos hijos. Una menor de dos años y otro bebé que nació el pasado 17 de agosto.

“Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo”, continuó.

En su relato, Selena, expuso que la partida de su marido la tendrá sacando “fuerzas de donde no las hay”, para “seguir” adelante “por nuestros hijos”.

Selena, la esposa del fallecido Juan Izquierdo, escribió una desgarradora publicación en las redes sociales del futbolista uruguayo fallecido a consecuencia de un accidente cardiaco sufrido en el partido Sao Paulo-Nacional.

“Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y se que va a dolor tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma”, señaló. “Desde hoy sólo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma”, aseveró.

Sobre el final de su publicación, la esposa del fallecido futbolista agradeció “a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra”.

“Hoy Juanma nos cuida a mí y, en especial, a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez te tocó perder”, finalizó.