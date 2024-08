“Como me encuentro cesante”: Claudio Bravo sorprende en inesperada conducción de Meganoticias donde reconoce no tener “necesidad de aspirar a más cosas”

Un inesperado momento fue el acompañó este jueves al inicio del programa “Meganoticias Alerta”, donde su conductor, Rodrigo Sepúlveda, protagonizó un divertido diálogo con el retirado arquero Claudio Bravo.

Fue precisamente el excapitán de la selección chilena quien apareció primero en pantalla, asumiendo que desde hoy estaría a cargo de la conducción del noticiario.

El encuentro de Claudio Bravo con Rodrigo Sepúlveda

“Bueno, como me encuentro cesante, Alerta ha dado un vuelco en la conducción. ¿No es así?”, señaló el deportista, quien siguió con su broma a los pocos segundos de aparecer Sepúlveda en pantalla.

“Parece que ya. No sé si te habían comunicado, parece que ya estás fuera de las funciones (…) es un nuevo Alerta, ahora (…) con más liderazgo”, insistió Bravo, quien luego, y ya más enfocado en la entrevista que grabó esta mañana con el periodista, dio cuenta de los motivos de su retiro del fútbol profesional.

“La verdad, yo no te cambiaría, por nada del mundo. Pastelero a tus pasteles, dicen. Y la verdad es que haces el Alerta increíble. Creo que tienes una credibilidad también que pocas personas tienen en el país, y por eso estamos acá. Porque creo en ti, y la verdad es que para mí es un privilegio estar acá, contigo, y con la cámara aquí, de frente”, dijo Bravo, quien posteriormente aseguró que su decisión de dejar la práctica profesional del fútbol incluso sorprendió a su esposa y sus hijos.

“En un principio no me creía. Mis hijos estaban un poco sorprendidos también por la decisión”, indicó.

Rodrigo Sepúlveda inició el noticiario de este jueves con la figura de Claudio Bravo. Fuente: Captura de pantalla del programa "Meganoticias Alerta", en Mega.

“Lo comenté también donde mis padres y hubo silencio de parte de ellos, no creyendo la decisión. Y yo lo tenía ya recontra estudiado, ya llevaba tiempo analizando la situación”, prosiguió Bravo, quien si bien pudo seguir jugando algún tiempo más, a sus 41 años, se mentalizó en priorizar a su familia.

“Yo podría competir, podría seguir apretando la parte física. Hay una carga mental muy grande, que con el correr de los años la he podido llevar muy bien, pero sentí que llegó un punto de mi vida donde he sentido mucha plenitud, en todo ámbito. No me puedo reprochar absolutamente nada, sino que todo lo contrario. Sentir agradecimiento y cosas buenas y cuando llega ese punto, no tengo la necesidad de aspirar a más cosas (…) lo que he querido buscar últimamente es un poco tener más de tiempo. Eso es lo que más me ha empujado”, dijo.

“Cuando ves a tus padres con una edad más avanzada y cuando tus hijos están en edades donde tienes que acompañarlos mucho más porque son etapas de adolescencia, tú pones en la balanza ciertas cosas, dediquemos tiempo a lo verdaderamente importante”, aseveró.

Claudio Bravo visitó el estudio de "Meganoticias Alerta" y fue retratado con la totalidad del equipo periodístico de Mega. Fuente: Captura de pantalla del programa "Meganoticias Alerta", de Mega.

“Siento que tengo que agarrar el teléfono y tomar un avión y agradecer a muchas personas que me ayudaron en su momento en la etapa de divisiones menores y profesional, a excompañeros, a utileros, a gente del área médica. Tengo un sinfín de gente que estrecharle la mano”, finalizó.