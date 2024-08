“Marca puros goles de penal”: Exdefensa de la UC con todo en contra del récord de Zampedri que está en la puerta del horno

Universidad Católica no pudo sumar ante Cobresal, y en la tarde de este miércoles 28 de agosto obtuvo una inesperada derrota por 3 tantos a 1 –en El Salvador– que golpea anímicamente al club estudiantil que aún tiene ilusión de conseguir su estrella nacional número 17, pero lo deja frente a un hostil panorama.

PUBLICIDAD

Luego de un sólido triunfo de los Caballeros Cruzados –por 4 a 0– en calidad de local en el Estadio Santa Laura ante Huachipato, se fueron con las manos vacías desde Calama, aunque –al menos– Fernando “El Toro” Zampedri quedó a un tanto de igualar el récord como goleador histórico del que goza, hasta el momento, Rodrigo Barrera.

Frente a la desoladora derrota ante el cuadro minero, que deja a los dirigidos por Tiago Nunes con una diferencia de 8 unidades con el líder exclusivo del campeonato, Universidad de Chile, un exdefensa del equipo con fortaleza en Las Condes, Óscar Lihn, fue tajante en sus críticas acerca del momento que vive el club que lo formó.

El ya retirado semifinalista de la Copa Libertadores con el plantel de la UC 1984, Lihn, en conversación con Redgol sostuvo que “ La U y Colo Colo no pierden. Pueden jugar mal, se les critica, pero hacen la pega y no pierden. Católica es muy mala, si no le ponen dos o tres jugadores es un equipo más” .

Y respecto a la hazaña histórica que ya olfatea de cerca el goleador Fernando Zampedri, el exdefensa central enfatizó en que “Marca puros penales, qué me importa el récord . Dime qué importa eso si sale sexto la UC. La Católica no va a ser campeón, clasificará a una copa solamente”.

Otro jugador recordado del Ceatoleí es el expepero Osvaldo Hurtado, quien marcó 104 tantos con la camiseta franjeada. Según sus palabras, preocupa lo que sucede en el club porque es dependiente de Zampedri, por consecuencia, alerta su lesión.

“Es preocupante la pubalgia de Zampedri, habrá que ver cuánto puede aguantar, porque con esa lesión es difícil jugar. Y el récord de Zampedri me da lo mismo, si no es ahora lo hará el otro año, le queda contrato”, agregó el “Arica”.