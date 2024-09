Vicente Almonacid reveló haber competido en Paralímpicos de París 2024 con cáncer y un tumor de pulmón: “Me siento preparado para luchar cualquier batalla”

Aunque en la actual edición de los Juegos Paralímpicos París 2024 no obtuvo la anhelada clasificación a la competencia final de la serie de los 100 metros pecho SB8, luego de ser descalificado en las fases previas, el nadador chileno Vicente Almonacid emocionó en redes sociales al revelar las condiciones de salud en las que llegó a competir a la cita de los cinco anillos.

Con un cáncer y un tumor en el pulmón izquierdo, diagnosticados en marzo de este año, que no amilanaron al deportista de seguir su sueño deportivo en la justa atlética, y de dejar en evidencia a sus seguidores de redes sociales que ningún evento ajeno a su práctica de natación lo dejará sin cumplir sus sueños.

El mensaje de Almonacid en los Juegos Paralímpicos

“Siempre he creído que todo en esta vida tiene algún sentido y que siempre busca dejarte una enseñanza. Paris me demostró que no siempre es el tiempo de ganar, pero siempre es el tiempo de aprender”, indicó el atleta nacional, quien en su cuenta oficial de Instagram dejó en evidencia sus sentimientos tras su paso por los Paralímpicos parisnos.

Paris me demostró que no siempre es el tiempo de ganar, pero siempre es el tiempo de aprender — Vicente Almonacid

“Esta experiencia en París 2024 estuvo muy lejos de lo que esperaba en resultados. Fue un camino muy duro como todo proceso olímpico/paralimpico; lleno de obstáculos, adversidades y en donde nuevamente me tocó luchar contra el peor de mis demonios. En marzo me detectaron cáncer y tengo un tumor en el pulmón izquierdo”, contó.

“Con mi ya pasada experiencia en Tokio 2020, y con todo el dolor que significó ese capítulo en mi vida. Tenía de nuevo que tomar una decisión, ir o no a unos Juegos Paralímpicos. Fue una decisión bastante dura, pero Dios me estaba dando de nuevo el privilegio que esta decisión dependiera de mí, en el futuro no sé si sea yo quien decida. Por eso una vez más elegí mis sueños por sobre todo”, agregó.

“‘Si el camino está siendo muy fácil, no es por ahí (…)’. Esa frase la he escuchado en una infinidad de veces por mi entrenador y creo que nunca había tomado más sentido. Si quieres la gloria tienes que comer el polvo y pasar por un infierno. Sé que estoy en el camino correcto y que este solo fue un obstáculo más. La recompensa está después de esta barrera”, prosiguió su relato Almonacid, quien aseguró que de ahora en adelante “me siento preparado para luchar cualquier batalla”.

La publicación de Vicente Almonacid en sus redes sociales.

“Durante este tiempo vencí demonios mentales que parecían imposibles, me demostré a mí mismo que no hay quien pueda frenarme, porque hay un fuego en mi interior que me impulsa cada día”, aseveró.

“Era mi responsabilidad conmigo mismo terminar este proceso y luchar hasta el último metro de esa piscina por la posibilidad de lograr cumplirlo. Y aunque no fue el resultado que yo esperaba, y para el que trabajé; me quedo con la valentía, la resiliencia y el nunca dejar de pelear por mis sueños. Estaré informando mi situación de salud”, puntualizó el nadador nacional, que en su extensa publicación en la red social también agradeció al equipo que estuvo detrás de él en su preparación para los juegos.

Nuevamente me tocó luchar contra el peor de mis demonios. En marzo me detectaron cáncer y tengo un tumor en el pulmón izquierdo — Vicente Almonacid

“No quiero dejar de agradecer a mi entrenador Nicolás Mafio. Hemos logrado juntos cosas increíbles. Gracias por estar siempre ahí y por muchas veces querer más que yo e impulsarme a mis sueños. Mis compañeras Kiara Godoy y Mailyn González, mi metodóloga Gisella Osorio, mi biomecánico Augusto Barbosa, mi psicólogo Fabricio Veloso, mi PF Andrés Barrios, mi nutricionista Alan Nagaoka, mi doctor Daniel Bueno, mi kinesiólogo Rodrigo Almonacid, mi maso terapeuta Cristóbal Muñoz, al presidente del Comité Paralímpico Sebastián Villavicencio y al gerente Agustín Melisenda. A mis auspiciadores, que también jugaron un papel fundamental”, señaló.

“Gracias a todos por la increíble entrega que hubo en este proceso deportivo y personal, agradezco desde el fondo de mi corazón poder trabajar junto a ustedes. A mis cercanos también muchas gracias por todo el aliento, palabras, gestos, mensajes, buenas energías y por sobre todo, creer en mí hasta el último momento durante estos tres años especialmente”, finalizó.