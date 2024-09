Abren sumario interno en la exPosta Central por filtraciones de fotografías del accidente de Cristóbal Campos: “No hay que tener morbo con esta situación”

Molestia provocaron en los familiares de Cristóbal Campos y los dirigentes de su actual club, San Antonio Unido, la filtración en redes sociales de una serie de fotografías del accidente automovilístico sufrido este lunes por el arquero, y que derivaron en la decisión de la exPosta Central de abrir inmediatamente un sumario interno para dar con los responsables en la liberación de imágenes del futbolista desde el pabellón donde fue intervenido de su pie derecho.

El registro, de pronta viralización entre los usuarios de plataformas digitales, provocaron el rechazo del entorno familiar del futbolista y del presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, quien incluso anticipó que tomarán las “medidas que corresponden” para “cuidar” la dignidad del jugador.

“Como club estamos muy preocupados por la salud de Cristóbal Campos. La familia pidió que nosotros asumamos la vocería, será todo a raíz del club. Ahora estamos evaluando con los doctores de la Posta Central tomar las mejores decisiones para cuidar la integridad física del jugador”, indicó el dirigente, quien si bien espera que el sumario del recinto médico pueda dar con los responsables de exponer la trágica situación de Campos, lamentó que este tipo de filtraciones se den en momentos de tristeza e incertidumbre respecto del futuro del portero, quien esta mañana nuevamente debió ser ingresado a pabellón para otro procedimiento médico.

“Lamentablemente pasan cosas, la familia está molesta, nosotros como institución también. Debe haber un respeto a la intimidad de los pacientes, Cristóbal es jugador profesional, se le debe cuidar y como institución tomaremos las eventuales medidas que corresponden”, apuntó en latercera.com.

“Hay que ser muy respetuoso, no hay que tener morbo con esta situación”, prosiguió el mandamás del club porteño. “El 99% de la gente lo entiende, pero siempre hay un porcentaje de desadaptados”, dijo.

Le dimos la posibilidad de volver al fútbol, estaba retirado, y se la vamos a seguir dando — Guillermo Lee

“Hay que tener mucho cuidado con la gente, con la intimidad de las personas, con la familia. Vivimos en una sociedad en la que no nos damos cuenta de repente que no hay un mañana”, continuó Lee, quien aseguró que el club no dejará de apoyar a su arquero en su proceso de recuperación.

“Le dimos la posibilidad de volver al fútbol, estaba retirado, y se la vamos a seguir dando. Seguirá todo el tiempo que quiera con contrato en San Antonio, nosotros no lo vamos a dejar solo en ningún momento”, apuntó.