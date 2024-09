Ricardo Gareca no define al nuevo capitán de la selección ante la ausencia de liderazgos en la Roja: “El líder más importante es el grupo que se está armando”

Ricardo Gareca reconoció este martes que si bien aún no define la capitanía del seleccionado que este jueves enfrentará a Argentina, por una nueva fecha de las clasificatorias mundialistas, y que del actual plantel no se avizoran nuevos liderazgos en lo inmediato, asume que “el líder más importante es el grupo que se está armando” de cara a los próximos partidos del proceso al Mundial de 2026.

PUBLICIDAD

El técnico del combinado nacional se refirió a los dos partidos que tiene la Roja en esta doble jornada clasificatoria, ante la Albiceleste, en Buenos Aires; y el 10 de septiembre, en el Estadio Nacional, frente a Bolivia.

Ambos encuentros con las ausencias de los lesionados Alexis Sánchez, Igor Lichnovsky y Diego Valdés, y el de Argentina, sin Gabriel Suazo, suspendido por su expulsión ante Canadá, en Copa América. Junto a ellos, la ya definitiva marginación de Claudio Bravo, el histórico capitán de la Roja, quien hace pocos días anunció su retiro del fútbol profesional.

La decisión de Ricardo Gareca

“Por el momento no hemos evaluado un reemplazante para Diego Valdés, al menos para este primer partido. Iremos viendo, recién hoy completaremos el plantel, pero no hemos considerado esa posibilidad”, inició el deté argentino.

Por ahora no veo un líder natural, alguien que pueda tener la Selección como en otro momento lo pudo haber tenido — Ricardo Gareca

Respecto de la ausencia de liderazgos tras el retiro de Bravo, el entrenador aseveró que “la selección está en un proceso natural. Hace poco Claudio anunció su retiro, es una decisión propia. La selección tiene un grupo se está armando de a poco. Son muchachos que están pidiendo la oportunidad y, dentro de ese grupo, se irán generando nuevas expectativas”.

“Veo un grupo que me gusta, algunos son jóvenes y otros de experiencia a los que les toca asumir esta situación. Por ahora no veo un líder natural, alguien que pueda tener la Selección como en otro momento lo pudo haber tenido”, agregó Gareca, quien confirmó además que aún no ha definido la capitanía de cara a los duelos ante argentinos y bolivianos.

“El líder más importante es el grupo que se está armando, y de manera natural puede haber más de un líder. Este es un proceso que está atravesando la selección, pero tenemos lindas expectativas con este grupo de muchachos que ha asumido esta responsabilidad”, enfatizó.

El líder más importante es el grupo que se está armando, y de manera natural puede haber más de un líder — Ricardo Gareca