Hinchas chilenos se enfrascaron en discusión con periodista argentino que cuestionó que el Argentina-Chile sea un clásico: “Retiramos a Messi, lo hicimos llorar”

Un tenso despacho, que en pocas horas se convirtió en tendencia viral de redes sociales, fue el que protagonizó anoche un periodista argentino con hinchas chilenos luego de poner en duda que el encuentro entre Argentina y Chile sea un clásico.

La escena se dio durante una transmisión del canal deportivo argentino TyC Sports, donde el reportero de la señal televisiva quiso conocer de los hinchas nacionales sus impresiones de cara al duelo que esta noche, desde las 20:00 horas, jugarán ambas selecciones por la séptima fecha de las clasificatorias mundialistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El clásico de los hinchas chilenos

“¿Es clásico Argentina-Chile?”, fue la pregunta que el profesional les hizo a algunos fanáticos chilenos, que en horas de la noche de este miércoles recibieron con un banderazo a la Roja luego de aterrizar en Buenos Aires.

Y como era de suponer, la respuesta de los seguidores de la selección chilena no se hizo esperar para asegurarle al comunicador que el duelo entre ambos representativos se convirtió en un clásico sudamericano posterior a las dos finales que Chile le ganó a Argentina en las ediciones 2015 y 2016 de Copa América.

“Es clásico. Si retiramos a Messi, nosotros”, lanzó uno de los hinchas, quien convencido en su postura le insistió al periodista, que cuestionaba el carácter de clásico de dicho partido, con un categórico “retiramos a Messi en 2015. Él habrá salido campeón del mundo después (en el Mundial de Qatar 2022), pero primero se retiró, renunció. Entonces, pa’ nosotros es clásico. Por eso estamos acá”.

La convicción del aficionado nacional también fue compartida por otro hincha, quien aseveró al entrevistador que “obvio que es clásico porque de cuando le ganamos las dos copas América ahí se convirtió en clásico”.

“Argentina ha sido siempre contra nosotros, en todo, sobre todo en lo futbolístico. Cuando hicimos jubilar a Messi, en las dos copas América”, prosiguió el fanático de la Roja, quien enfatizó su postura luego que el periodista pusiera nuevamente en duda que el partido tuviera las características de clásico sudamericano al aseverar que el “10″ argentino había ganado un título mundial y dos copas América con la Albiceleste.

“No importa que haya sido campeón del mundo, porque eso fue después que nosotros lo hayamos jubilado. Lo hicimos llorar, incluso. ¿O no? ¿No es verdad eso? No vamos a decir que no fue campeón del mundo, pero nosotros lo jubilamos. Nada más que decir. Es lo único que le puedo decir”, finalizó.