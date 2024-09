Florencia Pérez gana histórica medalla de bronce para Chile en tenis de mesa de los Juegos Paralímpicos París 2024: “No tengo palabras para describir esto”

Emocionada por haber alcanzado un logro histórico para el deporte paralímpico chileno se mostró este viernes la tenismesista Florencia Pérez, quien a sus 15 años se convirtió en la deportista más joven del país en obtener una medalla olímpica luego de conseguir este viernes la presea de bronce al caer en semifinales ante la china Wenjuan Huang en los Juegos Paralímpicos París 2024.

PUBLICIDAD

Si bien no pudo superar el escollo que supuso enfrentar a la mejor tenismesista del orbe (cayó por parciales de 11/5, 11/7 y 11/8), Pérez supo valorar su logro deportivo, uno que consiguió en su primera participación como parte de la delegación del Team ParaChile.

La hazaña de Pérez en los Juegos Paralímpicos

“Muy feliz, ya que estos son mis primeros juegos, y ganando medalla. Para mí es muy importante esto. Esto se dio por todo el trabajo que hemos hecho. Súper bien y muy tranquila por el resultado, y esperar unos cuatro años más para poder tener mi revancha”, indicó tras su presentación la tenismesista criolla, quien aseguró no tener “palabras para describir esto”.

“Todavía no tengo palabras para describir esto, pero siento que ya estoy mucho más tranquila, y siento que eso también le dio un plus a la medalla. Ahora a disfrutar de ella y seguir trabajando”, dijo Florencia, quien no escatimó elogios a los demás atletas de la delegación nacional por el apoyo que le dieron en su partido de semifinales.

Florencia Pérez se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024. Fuente: Instagram @teamparachile.

“Gracias por al apoyo a mis compañeros del Team ParaChile, siempre estuvieron ahí, y eso me ayudó para poder conseguir este logro. Tranquila por el resultado. Yo venía por la medalla de oro, no se dio, pero irme con una medalla a Chile eso me tranquiliza”, agregó.

Yo venía por la medalla de oro, no se dio, pero irme con una medalla a Chile eso me tranquiliza — Florencia Pérez

“Tenía decisiones muy claras, pero la jugadora china también tenía sus decisiones, entonces es muy complicado en ese momento, porque no sólo debo estar pendiente de mis decisiones sino que de las de mi rival también”, explicó.

Florencia Pérez. Fuente: Instagram @teamparachile.

“La china juega mucho. Nunca había perdido un partido en la final de Tokio. Había estado invicta, así que quedé súper bien y tranquila por el resultado”, puntualizó Pérez. “No tengo palabras, siento que superé mi récord, pero creo que en Los Ángeles 2028 estará mi revancha”, insistió.

“Yo cuando chica, a los siete años, dibujé las olimpiadas, dibujé los cinco aros, así es que siento que ahí empezó mi camino, silenciosamente, sin decir nada, y llegar aquí es otra cosa. El ambiente es distinto, todo es distinto, es una buena experiencia para comenzar”, finalizó.