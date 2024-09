Jorge Almirón critica sede talquina y programación de final zonal de Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes: “No mejora al fútbol chileno”

Aunque a priori asoman como los favoritos de cara a la final de ida de la Zona Centro Sur de Copa Chile, que disputarán mañana frente a Magallanes desde las 15:00 horas, el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, cuestionó el horario y la cancha donde el Cacique buscará asegurar su paso a las instancias decisivas del torneo nacional.

Si bien aseveró que a pesar de las bajas, por los convocados a la selección y lesionados, tomarán “con seriedad” el encuentro ante el cuadro del ascenso chileno, el estratego argentino evidenció su malestar por la programación de la ANFP.

Las críticas de Jorge Almirón a la ANFP

“Lo tomamos con seriedad cada partido, la gente hace esfuerzos para apoyar al equipo, compra su entrada en lugares donde hay pocas opciones para ver a Colo Colo. No quería jugar a las tres de la tarde en una cancha que está en malas condiciones, lo he mencionado varias veces. La idea es jugar en buenas canchas, pero hay que adaptarse, si no se da un buen partido es por la cancha”, indicó.

El reclamo del entrenador no quedó ahí, puesto que posteriormente enfatizó que este tipo de decisiones finalmente “no mejoran al fútbol chileno”.

“Ojalá se puedan mejorar esas cosas, poder preverlas. La idea es usar sus armas lo mejor que puedas. Pero no le sirve a nadie, no mejoran al fútbol chileno, los jugadores así no se muestran. Si se juega mal en una cancha mala, no se ven buenos jugadores”, insistió el técnico del cuadro popular, que de todos modos anticipó un complejo partido ante Magallanes.

“Juegan bien, tiene una muy buena idea su DT (Ronald Fuentes), y jugó bien ante Unión Española. Entonces, será un partido fuerte”, agregó Almirón, cuyo esquema para mañana sería similar al del pasado triunfo ante Everton (1-0), en Viña del Mar, con cuatro mediocampistas y dos centrodelanteros.