Jorge Valdivia y el duelo de la Roja ante Bolivia: “Este es un partido para demostrar y mostrarle al resto que Chile está vivo en estas clasificatorias”

Jorge Valdivia adelantó que el partido que esta tarde jugará la selección chilena ante Bolivia, desde las 18:00 horas, marcará lo que vendrá para la Roja en el proceso clasificatorio al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Mago se mostró esperanzado en que el equipo dirigido por Ricardo Gareca realizará un partido óptimo ante el seleccionado altiplánico, no sólo por tener “buenos futbolistas” y un “técnico calificado”, sino porque su plantel es históricamente mejor al de su rival de este martes en el Estadio Nacional.

Jorge Valdivia y el peso de la historia

“Estamos todos esperanzados e ilusionados que ante Bolivia sea el partido de inicio, y como dijo Gareca, el que marque un poco el camino de las clasificatorias para Chile”, señaló el retirado futbolista en ESPN Chile.

“Se tiene que ganar. Sin desmerecer, sin faltarle el respeto a la historia, a la actualidad, pero si tú vas a Argentina, a Ecuador, a Colombia, a Uruguay, Paraguay y qué decir de Brasil, y te ponen a Bolivia como rival, automáticamente es un partido que ellos lo contabilizan como triunfo”, agregó Valdivia, quien si bien insistió en que sus palabras no las dijo como una “falta de respeto” al combinado boliviano, sí apuntó a que ellas no están muy alejadas de la realidad futbolística de ambas selecciones.

“Nosotros, repito, sin faltarle el respeto a la selección de Bolivia ni a los jugadores, también por historia siempre hemos visto a este partido como accesible, como ganable”, dijo.

De todos modos, advirtió que “sigue siendo fútbol. Hay que demostrarlo, hay que ser protagonista, hay que empezar a jugar bien”.

“Cada vez vemos lejos la tabla, pero más lejos está lo futbolístico. El funcionamiento, los movimientos, los rendimientos colectivos, los rendimientos individuales, que al final son esos los que marcan el desarrollo de los partidos”, explicó.

“Este es un partido para demostrar y mostrarle al resto que Chile está vivo en estas clasificatorias. Porque si tú llegas a enredar puntos te vas quedando más lejos, porque el resto de las selecciones van a ganar. Queda un largo camino, pero lo anímico, las confianzas, ya no van a ser las mismas, porque no es que tú no le ganas a Brasil o a Colombia, no le estás ganando a Bolivia”, aseveró.

“Ahora, dicho esto. Yo tengo plena fe y confianza en que sí se va a ganar, porque hay una selección que tiene buenos jugadores, que tiene un buen entrenador, y cuando tienes buenos jugadores y un buen entrenador, siempre al final el fútbol te termina dando la razón y creo que el de mañana (hoy) es un partido de inicio para lo que va a ser el resto de los partidos clasificatorios”, finalizó.

De no mediar cambios de último minuto, la probable formación que esta tarde (18:00 horas, Estadio Nacional) presentará Chile ante Bolivia será con Gabriel Arias en portería; una defensa integrada por Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Darío Osorio, Víctor Dávila y Carlos Palacios en la zona media; y Ben Brereton con Eduardo Vargas en la delantera.

Programación 8° fecha

Martes 10/9: Colombia-Argentina (17:30 horas); Ecuador-Perú (18:00); Chile-Bolivia (18:00); Venezuela-Uruguay (19:00); y Paraguay-Brasil (21:30).

Tabla de posiciones

1° Argentina, 18 puntos (+9); 2° Uruguay, 14 puntos (+8); 3° Colombia, 13 puntos (+3); 4° Brasil, 10 puntos (+2); 5° Venezuela, 9 puntos (-1); 6° Ecuador, 8 puntos (+1); 7° Paraguay, 6 puntos (-2); 8° Bolivia, 6 puntos (-6); 9° Chile, 5 puntos (-7); 10° Perú, 3 puntos (-7).