“Fue un partido penoso, paupérrimo, incalificable”: Pedro Carcuro analizó sin filtro la derrota de La Roja ante Bolivia

La derrota de Chile ante Bolivia fue un mal momento para cualquier hincha de la selección nacional, y es que la caída por un 1-2 en el Estadio Nacional dejó un sabor amargo debido a que se está jugando por una nueva fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En este contexto, es donde el periodista Pedro Carcuro realizó un profundo análisis sobre este torneo, y es que el equipo dirigido por Ricardo Gareca quedó penúltimo en la tabla de posiciones, donde sólo supera a Perú.

“Qué noche más horrorosa la del Estadio Nacional. Una de las peores que me ha tocado vivir. Me recuerdo y es casi lo mismo que le pasa a la mayoría de los comentaristas deportivos, me recuerdo de aquella eliminación para el Mundial asiático, para el Mundial del 2002, cuando cambiamos tres entrenadores. Partió don Nelson (Acosta), después siguió Pedro García y al final Jorge Garcés. Últimos con doce puntos. Como que se está repitiendo el mismo camino”, planteó el emblemático rostro de TVN en su cuenta de Instagram, recordando el evento deportivo que se desarrolló en Corea y Japón.

De hecho, el comunicador aseguró que le costó grabar su reacción puesto que se encontraba con los sentimientos a flor de piel por la derrota.

“Les voy a contar una intimidad. Me demoré unos minutos en grabar esto con mi celular, lo había tomado en caliente, cuando recién terminaba el partido y me llenaba la voz, la garganta de garabatos, pero quise esperar porque en ese momento me llamaron y me dijeron ‘ojo, que puede pasar algo en el camarín de Chile’. Y al parecer, nada ocurrió después de la catástrofe. Todo sigue igual. O peor, porque Chile está en el fondo de la tabla junto a Perú, en una situación donde está tomando el pañuelo blanco para despedirse, para decir chao del Mundial norteamericano del 2026″.

La gran crítica de Pedro

Para cerrar el registro, Carcuro describió el encuentro “frente a Bolivia” como “un partido penoso, paupérrimo, incalificable. No hubo respuesta individual, no hubo liderazgo dentro de la cancha para empujar al equipo, y no hubo colectivo. Culpa de todos. De los que estuvieron dentro y fuera de la cancha”, cerró el también reconocido relator nacional.