Gurarello destrozó a la selección y a Gareca luego de la histórica derrota ante Bolivia: “Lo de hoy es impresentable”

Juan Cristóbal Guarello barrió con la selección chilena y su entrenador, Ricardo Gareca, luego de la histórica derrota sufrida este martes por la Roja ante Bolivia en el Estadio Nacional.

Un revés que dejó al equipo nacional en el penúltimo puesto de las clasificatorias mundialistas, y además muy lejos de las posiciones que dan alguno de los seis cupos y el repechaje para la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La indignación de Juan Cristóbal Guarello

Vestido con un impecable terno negro, ya que a su juicio venía a hablar de “un funeral del fútbol chileno”, el periodista se desahogó en su programa “La hora de King Kong”, donde apuntó sus dardos al mal planteamiento inicial del entrenador y al bajo nivel internacional de los actuales seleccionados nacionales.

“Este es el punto final. Vamos a escuchar a Gareca que va a decir que tuvimos, que si entraba el cabezazo. ¡Pero Bolivia en dos jugadas te hace dos golazos! Gareca para cada pregunta tiene como seis opciones. Se puede ganar, empatar o perder, y también se puede suspender, o ganar por ‘walkover’. O sea, todas las posibilidades y todas las respuestas están. Gareca es la PAES”, ironizó.

Sus críticas fueron aumentando en la medida que iba desmenuzando una derrota tan dolorosa como fundamental en el futuro de la Roja en las clasificatorias. Una que le permitió a los altiplánicos acabar con 63 partidos sin vencer de visitantes en más de tres décadas de duelos internacionales.

“El gol que hace Chile fue un regalo, un antigol. No es que se haya equivocado Lampe y rechazó mal y justo rebotó en Vargas que había corrido en velocidad. No. ¡Se desgarró el arquero boliviano y la pelota quedó ahí!”, comentó el periodista, quien no dudó en caerle con dureza a algunos futbolistas por su bajo nivel.

A este Paulo Díaz lo ponen a jugar en la Primera B y pasa colado. Es el primo de Paulo Díaz — Juan Cristóbal Guarello

“A este Paulo Díaz lo ponen a jugar en la Primera B y pasa colado. Es el primo de Paulo Díaz (…) que nadie me venga a vender la pomada de que Vargas tapó bocas. Vargas no tapó nada. Tuvo otra y la mandó fuera”, dijo.

“Luego, te falla todo: el técnico había cambiado el esquema para dejar más tranquila a la prensa, no por convicción. Y era tan poca la convicción que a la media hora saca a Brereton, lo mata delante de la gente como el responsable simbólico de lo mal que estaba jugando Chile y sigues jugando igual de mal y peor”, agregó.

Que nadie me venga a vender la pomada de que Vargas tapó bocas. Vargas no tapó nada. Tuvo otra y la mandó fuera — Juan Cristóbal Guarello

“La obligación ante Bolivia en el Estadio Nacional es meter siete llegadas, y metiste cuatro. Esto, por nombres propios, es la peor selección chilena que he visto, salvo la que termina jugando las eliminatorias el 2001 cuando nadie quería venir a jugar”, prosiguió el periodista, indignado por la forma en que perdió la Roja.

“Bolivia no ganaba de visita en eliminatorias desde el 93 (…) 63 partidos de visita sin ganar. No es un resultado que se podía dar. Hoy Bolivia te salió a jugar de igual a igual y te ganó. Hoy te agarraba Paraguay y te ganaba 3-0. Brasil te ganaba 4-0. No sé que argumentos tendrá Gareca para sostener esto. Lo de Gareca hoy es impresentable: pone un esquema que no lo convence, a los 30 minutos lo cambia y pones a la picota a un jugador, y tampoco te resulta”, remarcó el rostro de Canal 13.

“¡Perdiste contra Bolivia en el Nacional! ¿Qué vas a ir a hacer a un Mundial? Hoy, Colo Colo y Universidad de Chile le ganaban a Bolivia. Los jugadores jóvenes de esta selección son unos fantasmas”, finalizó.