“¿Qué nos espera con el resto?”: Manuel de Tezanos asegura que “tendría que ocurrir un milagro futbolístico para pensar que Chile va a clasificar” al Mundial 2026

La derrota de Chile ante Bolivia por 2-1 caló hondo en el periodista deportivo Manuel de Tezanos-Pinto, quien en su tribuna de conductor en un canal deportivo del cable aseguró que a pesar de quedar varios partidos más en la clasificatoria sudamericana, las opciones que tiene la selección nacional de llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son prácticamente nulas.

Según el rostro de TNT Sports, la histórica derrota sufrida este martes ante el combinado altiplánico en el Estadio Nacional sepultó cualquier posibilidad de pensar en una clasificación directa de la Roja entre los seis cupos destinados a Sudamérica.

El crudo análisis de Manuel de Tezanos-Pinto

“Lo de hoy (ayer) nos deja con un pie afuera, por supuesto que quedan muchos partidos todavía, pero esta expresión futbolística, en un partido que era de esos obligatorios ganar, dejan a Chile, creo, fuera del Mundial”, aseveró el conductor del programa “Todos somos técnicos”.

“Sé que es temprano para decirlo, pero tendría que ocurrir un milagro futbolístico para pensar que Chile va a clasificar jugando como lo estamos haciendo, y pensando en el fixture que nos queda”, agregó De Tezanos, quien incluso defenestró el trabajo del técnico Gareca, a su juicio responsable de la debacle en Ñuñoa.

“Cuando se fue a buscar a Ricardo Gareca, entendiendo que estamos en una crisis individual importante, que la Generación Dorada va en retirada, que van quedando muy pocos, y pocos en lugares competitivos, la intención de este nombre, que parecía el indicado, era justamente la experiencia en Perú con una situación similar. Sin grandes estrella mundiales, pero con esa capacidad competitiva que le había dado a un equipo que hoy está último en la eliminatoria, incluso peor que nosotros, para sacar adelante y sobreponerse a esta falta de figuras, y convertirse en un equipo competitivo”, indicó.

“Este era el partido, finalmente, después de varios meses, de los tres amistosos en Europa, de la Copa América, de ese partido contra Argentina, que se podía perder, esta era la final para nosotros porque perder con Bolivia o empatar, incluso, nos dejaba muy complicados para clasificar”, expuso.

“Y no solamente porque la tabla ya se ve lejana, porque perdimos un partido de local y empatamos dos opciones de local, con Paraguay y Colombia, en encuentros que eran favorables, que se podían haber dado de otra manera, sino porque lo que le queda a Chile es realmente muy difícil. Y nos vamos a ver obligados a ir a buscar puntos en lugares no sólo donde nos ha costado históricamente, sino que derechamente parece imposible, como Brasil, como ganarle a Argentina de local. Así es que todo se empieza a ver cuesta arriba”, puntualizó.

“Lo más grave, más allá de la derrota, porque una derrota puede ocurrir, es que el técnico esperaba otra cosa del rival. Es decir, el rival lo sorprendió con el planteamiento original, y luego, en el momento de hacer los cambios, fue incapaz de corregir el rumbo”, argumentó. “Lo de hoy (ayer) ha sido penoso, muy lejano a ser competitivos, y lamentablemente, después de mucho tiempo, somos el escenario donde gana Bolivia, una selección que había hecho una Copa América malísima, que incluso tenía unas bajas en su equipo titular”, complementó.

“Hay que mejorar mucho, pero también hay que ser realistas, porque mejorar creo que no nos va a alcanzar contra equipos que están muy lejos, como Colombia, como Brasil, como Paraguay que va mejorando, como Ecuador. Nosotros, si no le podemos ganar a Bolivia de local. ¿Qué nos espera con el resto? Hace mucho que no veía un partido tan malo de Chile por los puntos, considerando el rival de enfrente, no. Y esto nos deja con muchas posibilidades de quedar eliminados”, finalizó.