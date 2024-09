“Yo nunca lo hubiese cambiado a Berizzo”: Arturo Vidal realizó potente descargo tras derrota de Chile contra Bolivia

La caída de La Roja ante Bolivia generó una ola de reacciones en el mundo futbolístico, y es que la selección nacional está penúltima en la tabla de posiciones para calificar a una fecha por una nueva fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En este contexto, es donde Arturo Vidal se sumó las críticas al actual director del plantel, Ricardo Gareca, haciendo énfasis en la decisión de sacar a Ben Brereton durante el primer tiempo.

“Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar así cómo estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, indicó el jugador a través de una transmisión en su cuenta de Kick, según consignó Infobae.

“Difícil hablar en estos momentos, hay que darle el apoyo a los muchachos, corren, meten, se la juegan toda”, agregó Vidal.

¿La prensa es la culpable?

De igual manera, el exfichaje de Juventus se lanzó en contra de los medios de comunicación, a quienes les echó la culpa por los despedidos de los DT de La Roja.

“La culpa es de la prensa, han echado a tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos, Gareca se metió en un camino muy difícil, yo nunca lo hubiese cambiado a Berizzo, como Berizzo no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, se le fue toda la prensa encima”, aseguró Vidal.

“La prensa es un asco, lo único que hace es echar a perder el fútbol, a la selección. Es difícil con cualquier entrenador que llegara le iba a ir mal, solo buscan el beneficio de ellos, tener programas, tener noticias”, sentenció el mediocampista.