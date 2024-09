“Dígale que no se enoje con nosotros por culpa de Gareca”: hinchas se vuelcan a las redes sociales de la pareja de Brereton para pedirle que siga en la Selección

La histórica derrota de la selección ante Bolivia (2-1) en el Estadio Nacional, el pasado martes 10 de septiembre, tuvo entre sus protagonistas a Ben Brereton, el delantero chileno-británico que fue reemplazado promediando el primer tiempo por Vicente Pizarro, y que se retiró del campo de juego en medio de las pifias de los hinchas de la Roja.

Una imagen que recorrió el mundo, y que fue calificada por medios deportivos ingleses de “humillante”, considerando lo inusual de la medida tomada por el técnico de la selección, Ricardo Gareca.

El ruego de los hinchas chilenos a Ben Brereton

“La estrella del Southampton enfrentó una humillante salida durante el clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 contra Bolivia”, aseveró el diario “The Sun” en una crónica en la dejaron en evidencia que los 11.265 kilómetros que debió recorrer el delantero para jugar por la selección chilena resultaron indignantes.

Conscientes del impacto negativo que tuvo el cambio en el propio deportista, quien a pesar de ser recibido con aplausos y un fuerte abrazo por compañeros como Rodrigo Echeverría, Brayan Cortés o Felipe Loyola en el banco de suplentes, no pudo evitar dejar caer algunas lágrimas, fue que un grupo considerable de hinchas nacionales se tomaron la cuenta de Instagram de la novia del futbolista, Kimberley Abbott, para pedirle disculpas al jugador y asegurarle a su pareja que las pifias que se dieron en el recinto ñuñoíno fueron para el DT y su inesperado cambio.

“Por favor, dile a Ben que lo amamos. ¡Estábamos abucheando al entrenador, no a él!”; “Estimada, dígale a Ben que no eran para el las pifias”; “Dígale a Ben que no se enoje con nosotros por culpa de Gareca”; o “Dígale que a Ben lo queremos por sobre todas las cosas”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le escribieron a Kimberley en su última publicación en la red social, donde sólo fue posible encontrar palabras de apoyo para el delantero y la petición expresa de los hinchas para que esta desilusión de Brereton no lo lleve a tomar la decisión de rechazar futuras convocatorias a la Roja.

“El tiempo de Ben vendrá seguro. ¡Es uno de nosotros! Ojala algún día Chile contrate a un entrenador que en realidad proponga identidad de juego y considere a Ben como el gran elemento que es”; “No le hagan caso al jefe de su marido, cualquier cosa yo voy como testigo a la Inspección del Trabajo por acoso laboral”; y “A veces pensamos que no merecemos a ese buen hombre y no entendemos porqué el cambio, si era el mejor del primer tiempo. Siempre lo bancamos porque el eligió a Chile para jugar. Nosotros sí lo queremos”, que dejaron en evidencia la preocupación que dejó en los seguidores nacionales la frustración del delantero por salir inesperadamente del campo de juego.