Brutal ninguneo de periodista argentino a Colo Colo en previa a duelo ante River Plate desata la furia de hinchas albos: “Una Copa Libertadores hace 200 años”

El periodista deportivo argentino Lucas Schmidt se ganó el odio de los seguidores de Colo Colo al afirmar en sus redes sociales que el club popular “no existe” al compararse con River Plate, su próximo rival en los cuartos de final de Copa Libertadores.

En la previa al partido de ida de la llave copera entre los campeones chileno y argentino, el próximo martes en el estadio Monumental de Macul (21:30 horas), fue que el comunicador transandino salió con una publicación en su canal de YouTube en la que ninguneó al Cacique, equipo que calificó como de menor nivel que River plate y los demás clubes populares en Argentina.

El brutal ninguneo a Colo Colo

“Aunque le queda una ficha al fútbol chileno, o a una parte, que es venir al estadio Monumental y al estadio de Santiago de Chile para jugar un mano a mano por los cuartos de final con River Plate, no se pueden ni comparar los jugadores de Colo Colo al lado de los de River, no existen”, inició Schmidt, quien en el short que publicó en la red social aseguró que el Cacique “no se puede comparar” con al momento de analizar los éxitos deportivos del cuadro millonario.

“La historia de Colo Colo no existe al lado de la de River, que tiene cuatro Copa Libertadores, que es uno de los clubes más populares del país, que mete 85 mil personas cada vez que juega de local”, señaló.

“Colo Colo no se puede comparar ni con River, ni con Boca, ni con San Lorenzo, ni con Racing, ni con Estudiantes. No se puede comparar. No se puede comparar con Vélez, no se puede comparar con Independiente. ¡No se puede comparar!”, agregó el periodista, quien finalizó su brutal ninguneo al equipo nacional comparándolo con otros menores equipos del fútbol argentino.

“Acá, en nuestro país, Colo Colo sería Godoy Cruz de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza, Riestra, no sé. ¡Una Copa Libertadores hace 200 años!”, finalizó.

Como era de suponer, sus dichos cruzaron la cordillera, y en cuestión de minutos provocaron la masiva respuesta de hinchas chilenos -e incluso argentinos-, quienes ocuparon el TL de su publicación en la red social X para fustigarlo por sus lapidarios conceptos.

“Si Colo Colo elimina River Plate. ¿Te retirarías del periodismo? ¿Serías capaz de hacer tamaña apuesta?”; “Equipo grande no desciende”; “Te quieres hacer famoso en Chile hablando de Colo Colo”; o “No sabes de qué colgarte (...) sos un payaso”, que se multiplicaron en contra del periodista.

Cabe recordar que Schmidt fue el mismo periodista que a inicios de año provocó a los hinchas colocolinos al asegurar que Jorge Almirón “se iba a borrar del mapa” al aceptar dirigir a Colo Colo, equipo con el que alcanzó luego de varios años los cuartos de final del torneo continental.