“Me dio mucha rabia porque estoy trabajando, así como él”: Se sinceró el camarógrafo que fue agredido por el “Dibu” Martínez

El pasado martes 10 de septiembre, en la misma jornada de la agónica derrota de la Selección Chilena ante La Verde (Bolivia) por 1-2 de calidad de local, Colombia recibió en Barranquilla a los campeones del mundo, Argentina; partido que terminó con triunfo de Los Cafeteros por 2 goles contra 1.

PUBLICIDAD

Los 3 puntos conseguidos por el cuadro dirigido por el trasandino Néstor Lorenzo, fueron producto de los tantos marcados por Yerson Mosquera (25′) y James Rodríguez de lanzamiento penal (60), luego del empate que lo había convertido Nicolás González (48) para la Argentina de Scaloni.

Posterior a la dura caída de La Albiceleste –que volvieron a medirse ante el mismo rival que le ganaron la final de reciente Copa América Estados Unidos 2024– un camarógrafo del medio colombiano Canal RCN, llamado Johnny Jackson, quiso ingresar a la cancha y enfocar las reacciones del arquero de Argentina y el Aston Villa FC, Emiliano “Dibu” Martínez .

Acto seguido, el “Dibu” mostró su descontento por el resultado y no halló nada mejor que desquitarse con el trabajador y sacar de su vista la cámara de un manotazo.

Esto generó una ola de polémica por todo el mundo, pero Johny mandó un mensaje en video para el guardameta del país del tango: “...Y simplemente entro a la cancha, pues ya esperé 90 minutos, todo el mundo está cansado, agotado... y busco reacciones. Entonces veo el Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, y me acercó a él y de la nada me tira un... Me dio rabia, mucha rabia porque yo estoy trabajado, así como él lo estaba haciendo atajando, y yo operando mi cámara”.

“Estoy trabajando, ni siquiera estoy jugando fútbol con él, pero no le dije nada. Me dio mucha rabia en el momento, pero no me dijo nada. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento todo mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero pa’ lante Dibu ”, agregó el camarógrafo afectado.

El camarógrafo de RCN y Caracol que fue agredido por el Dibu Martinez luego de finalizar el partido entre Colombia y Argentina le envió tremendo mensaje. pic.twitter.com/hVqlOSGFV8 — ¡Zona Judicial! (@ZonaJudicial) September 11, 2024

Cabe destacar que tras este resultado –y ya terminada la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas– Argentina se mantuvo en la primera posición de la tabla rumbo al Mundial 2026 con sólidos 18 puntos. Y por su parte, Colombia quedó como escolta de los actuales campeones del globo terráqueo con 16 unidades.