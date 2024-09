“Debe enfocarse en el Mundial de 2030”: Marcelo Espina no le ve opciones a Selección Chilena

La derrota de Chile en casa ante Bolivia no dolió únicamente porque, tras esa caída, se rompió una racha de más de 30 años sin perder con el conjunto altiplánico de local, sino que también porque junto a los puntos, para muchos se esfumaron también las opciones de clasificar al próximo Mundial.

Uno de los que los tiene claro, al parecer, es el exjugador de Colo Colo Marcelo Espina, quien en entrevista con LUN, se refirió al desempeño de la Selección, las razones detrás de este momento y cuáles deberían ser las opciones a priorizar.

“No la tienen fácil”

“Es obvio que los chilenos no pueden estar conformes. Han arrancado mal y de verdad sorprende el nivel que han mostrado en algunos partidos. No la tienen fácil”, partió diciendo Espina a LUN, pero el actual comentarista de ESPN asegura al mismo tiempo que él no cree que esto sea culpa de Ricardo Gareca, el entrenador.

“No es por defender al Flaco, pero yo pregunto: ¿Y por qué Chile no funcionó tampoco con Rueda, Lasarte y Berizzo?”, agrega.

De acuerdo a la opinión de Espina, el problema mayor que enfrenta la Selección es que no se hizo el recambio a tiempo de la Generación Dorada, y ahora se están pagando las consecuencias. “No se hizo el trabajo de recambio de la Generación Dorada cuando debió hacerse. Hubo un trabajo que no se hizo antes en la Selección y ahora lo están pagando caro”, dijo.

Espina ve a Chile fuera del Mundial

Si bien Espina asegura que todavía existe una posibilidad matemática de que Chile pueda clasificar al próximo Mundial, lo cierto es que ve bastante lejana esa opción: “Puede darse aún porque hay cupos y cantidad de partidos para sacar esa cuenta. Pero, sinceramente, yo creo que el fútbol chileno, más que pensar en eso, debe ponerse a pensar mejor y derechamente ya en el Mundial 2030 y comenzar a estructurar un plantel con ese objetivo. No puede seguir perdiendo tiempo...”, concluyó.