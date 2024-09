Nicolás Jarry sigue “sufriendo” por su lesión al oído: “Me afectó mucho que me dijeran que para el US Open iba a estar bien y esto se ha alargado”

Aunque este fin de semana fue una de las grandes figuras en el triunfo del equipo chileno de Copa Davis sobre Eslovaquia, al ganar junto a Tomás Barrios el dobles ante el binomio europeo, Nicolás Jarry reveló que aún sigue padeciendo los efectos negativos de una neuritis vestibular que le afectó en el oído y que estos últimos meses le ha significado dolorosas derrotas en torneos del circuito de la ATP Tour.

Un desconocido virus que ha mermado el rendimiento del tenista chileno, quien pese a festejar junto al team nacional una importante victoria para sus aspiraciones de ser cabezas de serie en las clasificatorias de Copa Davis del próximo año, no disimuló su preocupación de cara a mantener un alto rendimiento deportivo.

La preocupación de Nicolás Jarry

“Muy contento de haberme sentido bien para jugar hoy (ayer) y representar a nuestro país. Vine a apoyar a nuestro gran equipo y me voy feliz por haber podido ayudar en esta importante victoria”, escribió en sus redes sociales Nicolás, quien tras finalizar el encuentro reflexionó respecto de lo que vendrá en los próximos días, de cara a una recuperación que de momento ve con mas aprehensiones que certezas.

“El tenis es un deporte muy duro mentalmente y a este nivel hay que estar al ciento por ciento”, dijo en latercera.com.

Lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando es algo bien especial. Es difícil de aceptarlo — Nicolás Jarry

“Lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando es algo bien especial. Es difícil de aceptarlo, donde nadie sabe mucho qué está pasando. Me afectó mucho el hecho de que me dijeron que para el US Open iba a estar bien y esto se ha alargado”, agregó Jarry.

“Fue un golpe emocional muy duro, después de todo el esfuerzo que le he estado poniendo estos tres meses. Es un proceso de aceptación difícil, donde he estado trabajando para salir y gracias a todo el equipo, a todo el esfuerzo que pusieron los jugadores, a toda la confianza del cuerpo técnico de aceptar mi situación y de darme el tiempo que necesitaba, logré salir a tener un buen estado para salir adelante. Para dejarlo todo y salió de la mejor forma porque terminamos arriba”, dijo, quien a pesar de sus aprehensiones, vio un atisbo de luz luego de concretar el triunfo chileno en Copa Davis.

“Fue un partidazo. Es difícil. Juegan a otro tenis en Europa, en estas condiciones, están criados de otra forma. Hay que estar muy duro mentalmente, hay que aguantar. Son mucho más agresivos. Aguantamos muy bien. Lo que hizo Christian, cómo lo dio vuelta y cómo se puso a jugar. Nosotros, en el dobles, hicimos lo mismo. Jugamos con pocos errores, lo más agresivos posibles, aguantando sus buenos tiros de ellos, que por momentos pueden hacer magia. Estuvimos muy fuertes mentalmente y los aguantamos cada minuto, así que nos vamos con la cabeza bien arriba”, finalizó.