ANFP responde a denuncia de intervenir en favor de barrista de la U que participó en crimen de hincha de Colo Colo: “Es prioritario terminar con la violencia”

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se defendió este lunes de un reportaje televisivo donde se indicó que junto al club Universidad de Chile intervinieron en favor de un barrista de Los de Abajo que participó del crimen de un hincha de Colo Colo.

Fue en el noticiario de T13 Central donde se expuso este fin de semana del caso de Maykool Muñoz Castro, conocido bajo el apodo de “Eron”, y líder de la facción de Los de Abajo “Ferro Azul”, quien habría sido autorizado para ingresar a un partido de la U pese a que sobre su persona pesa una investigación por participar este año en el crimen del hincha de Colo Colo, José Tapia Cortés, en la comuna de San Miguel a pocas horas de finalizado un Superclásico entre albos y azules.

La respuesta de la ANFP

Muñoz Castro también fue sindicado en el reportaje de Canal 13 como uno de los integrantes de la barra de la U que pertenecen a una asociación delictual que ha cometido delitos relacionados al tráfico de drogas, robos violentos y homicidios, aparte de mantener un prontuario criminal relativo a robos de cajeros automáticos bajo la modalidad de explosión de los mismos y una serie de robos en en el extranjero.

Por lo mismo, y dada la connotación del caso, fue que el ente rector del balompié chileno expuso en un comunicado publicado en sus plataformas oficiales que siguió todos los conductos regulares respecto del ingreso de Muñoz Castro al estadio, en los que incluso aseguró haberse negado “en reiteradas oportunidades a la solicitud” del acusado para “levantar la sanción” de no poder asistir a los partidos de la U.

La ANFP nunca ha ayudado ni apoyado acción alguna para que el ciudadano Maikool Muñoz Castro sea eliminado del listado de Derecho de Admisión (DDA) — ANFP

“La ANFP nunca ha ayudado ni apoyado acción alguna para que el ciudadano Maikool Muñoz Castro sea eliminado del listado de Derecho de Admisión (DDA). La ANFP se ha sujetado estrictamente a la normativa vigente respecto a la aplicación del Derecho de Admisión y no tiene vinculación con ninguna hinchada”, aseveraron.

“Tras el partido amistoso realizado entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile, el día 30 de enero de 2024, cuya organización no corresponde a la ANFP, ni forma parte de ninguna competencia oficial de nuestra institución, sino que corresponde a la productora Agencia VS SPA junto al club local, autorizado por la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, el jefe de seguridad del partido, Daniel Gangas, confirmó la solicitud realizada por Estadio Seguro de aplicar la medida en contra de Muñoz Castro, por existir una denuncia de Carabineros de agresión a un guardia de seguridad en el estadio”, explicaron desde la ANFP, donde expusieron que tras meses de investigación “la Fiscalía Local de Coquimbo decidió no perseverar” en el caso de Muñoz.

“Decisión que fue aprobada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, ya que se consideró que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Asimismo, tanto el jefe de seguridad de la productora, como el club co-organizador solicitaron el alzamiento del DDA, indicando que en ningún momento había solicitado previamente la aplicación del mismo en contra de Maikool Muñoz Castro”, aclararon.

Si bien insistieron en que “previo a la decisión del Tribunal de Garantía” en favor del barrista de la U, se negaron “en reiteradas oportunidades a la solicitud de Muñoz Castro de levantar la sanción, debido a que existía una investigación judicial en curso”, finalmente el líder de Los de Abajo pudo ingresar a los partidos del cuadro laico en el torneo nacional.

“Cuestión que se resolvió tras las consultas a Estadio Seguro, Carabineros, al jefe de seguridad del partido antes mencionado y al club co-organizador, reiterando estos dos últimos que no habían solicitado su aplicación”, contaron.

Nuestra prioridad es seguir impulsando el Registro Nacional de Hinchas, el que está operativo como programa piloto, a la espera de su obligatoriedad — ANFP

En su misiva, la ANFP indicó que a pesar de este caso, su postura respecto de los actos de violencia en los estadios siempre ha sido la de “terminar” con ella “en torno a cualquier espectáculo deportivo, tanto dentro como fuera de la cancha”.