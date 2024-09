Gustavo Álvarez le quita presión a los jugadores de la U por partidos pendientes de Colo Colo en el Campeonato Nacional: “Lo mejor para nosotros es jugar y ganar”

Universidad de Chile enfrenta este martes desde las 20:00 horas a Huachipato en el Estadio Nacional con la ilusión de mantener su racha de victorias seguidas en el liderato del torneo local, y con la opción concreta de escaparse a 10 puntos de su más cercano perseguidor, Colo Colo, que por su enfrentamiento de cuartos de final en Copa Libertadores ante River Plate no jugará su duelo de esta fecha frente a Unión La Calera.

Un aliciente para los jugadores del chuncho, pero también una presión extra de cara a la obtención de un título nacional en las próximas jornadas en caso que el Cacique deje puntos en sus duelos pendientes.

El sueño del título para Universidad de Chile

Algo de lo que habló este lunes el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, quien en conferencia de prensa dejó en evidencia que lo suyo pasa por mejorar el rendimiento de sus futbolistas que de lo que a futuro puedan realizar sus archirrivales cuando se pongan al día en el Campeonato Nacional.

Lo mejor para nosotros es jugar y ganar. Entonces, nuestro trabajo podemos decir que está bien hecho — Gustavo Álvarez

“Lo mejor para nosotros es jugar y ganar. Entonces, nuestro trabajo podemos decir que está bien hecho. Después, la transformación de la brecha, de la diferencia de puntos potencial en real, que sería muy bueno saberlo”, dijo.

“Pero, bueno, atendiendo a las postergaciones que hubo hay que tener paciencia y esperar que esos partidos se jueguen y ver realmente cuál es la diferencia de puntos entre los dos equipos. Como nosotros eso no lo podemos modificar, lo único que podemos hacer es jugar, jugar bien y ganar. Entonces, ahí nuestra tarea está hecha”, agregó el entrenador argentino, quien restó importancia al hecho que Colo Colo esté compitiendo en torneos internacionales como factor para consolidar su ventaja de cara a un título que el club universitario no consigue hace ya siete años.

En algún momento veremos cuántos puntos hay entre un equipo y otro — Gustavo Álvarez

“En algún momento veremos cuántos puntos hay entre un equipo y otro. Que nuestros rivales jueguen torneos internacionales nos pasó todo el año. Nosotros lo tenemos que tomar con frialdad y planificación estratégica, sin contemplar si los rivales están en torneo nacional o internacional”, indicó.

“Si la atención de ese cuerpo técnico se divide en dos frentes, no debo evaluarlo yo, porque lo desconozco. Luego lo que hagan nuestros competidores no puedo modificarlo, no gasto energía en eso”, finalizó.