¿Quién es Raphael Varane? El multicampeón francés que brilló con su selección y Real Madrid pero que debió retirarse a los 31 años por sus lesiones

El defensor francés Raphael Varane sorprendió esta mañana en sus redes sociales con uno de los anuncios menos esperados por los hinchas del fútbol, su retiro de la actividad profesional con sólo 31 años, una trayectoria deportiva exitosa como la de pocos, y un historial de lesiones que año tras año fueron minando sus posibilidades de mantenerse en la elite futbolística.

PUBLICIDAD

“En mi carrera he asumido muchos retos, he estado a la altura de las circunstancias, casi todo se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Al reflexionar sobre estos momentos, es con inmenso orgullo y una sensación de satisfacción que anuncio mi retiro del juego que todos amamos”, fueron las primeras palabras de Varane en su publicación de Instagram. Una en las resumió la vorágine que vivió en sus años como seleccionado galo y futbolista de Real Madrid, donde acumuló una serie de títulos que en su momento lo erigieron como el mejor defensor del orbe.

La trayectoria de Raphael Varane

Y hoy, con apenas 23 minutos jugados en su nuevo club, el recién ascendido Como italiano, el zaguero francés decidió marginarse de la actividad debido a una nueva lesión de menisco, el mayor talón de Aquiles que debió padecer en sus últimos años en Real Madrid, sus temporadas a la baja en Manchester United y su reciente arribo al club italiano.

Me he caído y levantado mil veces, pero esta vez es el momento de parar — Raphael Varane

“Me exijo lo más alto, quiero irme fuerte, no solo aferrándome al juego. Se necesita una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley”, aseveró Varane, quien deja la actividad con un palmarés que incluye un título mundial en Rusia 2018 y otro subcampeonato en Qatar 2022 con la selección francesa, donde también ganó la Liga de Naciones en 2021; cuatro Champions League con la divisa merengue, equipo donde además sumó cuatro títulos de mundiales de clubes y tres supercopas europeas; y una serie de distinciones individuales tanto a nivel de clubes como en la selección de su país.

En total, 22 títulos de los cuales tan sólo le faltó ganar una Eurocopa.

“Me ha encantado luchar por mí mismo, por mis clubes, mi país, mis compañeros de equipo y los seguidores de cada equipo en el que he jugado. Desde Lens hasta Madrid y Manchester, y jugando para nuestra selección nacional. He defendido cada escudo con todo lo que tengo y he disfrutado cada minuto del viaje. El juego al más alto nivel es una experiencia emocionante. Pone a prueba todos los niveles de tu cuerpo y tu mente. Las emociones que experimentamos no se encuentran en ningún otro lugar. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”, aseveró el defensor.

“No me arrepiento, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y trofeos, estoy orgulloso de que, sin importar lo que pase, me he mantenido fiel a mis principios de ser sincero y he intentado dejar todo mejor de lo que lo encontré. Espero haberlos hecho sentir orgullosos a todos”, aclaró el defensor, quien desde 2012 a la fecha sufrió 27 lesiones que mermaron sus posibilidades.

PUBLICIDAD

Opens in new window La publicación de Raphael Varane en redes sociales donde confirma su retiro del fútbol con sólo 31 años. Fuente: Instagram @raphaelvarane.

“Comienza una nueva vida fuera del campo. Seguiré en Como. Solo que sin usar mis botas y espinilleras. Algo sobre lo que espero compartir más pronto. Por ahora, a los seguidores de todos los clubes en los que jugué, a mis compañeros de equipo, entrenadores y personal (…) desde el fondo de mi corazón, gracias por hacer que este viaje sea más especial de lo que mis sueños más locos podrían haber previsto. Gracias, fútbol. Con amor, Rapha”, finalizó.

Los títulos de Raphael Varane

En Real Madrid: 3 Ligas (2011-12, 2016-17 y 2019-20), una Copa (2013-14), 3 Supercopas de España (2012, 2017 y 2022), 4 Champions League (2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18), 3 Supercopas de Europa (2014, 2016 y 2017), y 4 Mundiales de Clubes (2014, 2016, 2017 y 2018).

En Manchester United: 1 Copa FA (2023-24), y 1 Copa de la Liga (2022-23).

En la selección de Francia: 1 Mundial (2018), y 1 Nations League (2020-21).

Otros hitos de Raphael Varane

Jugó 573 partidos, donde anotó 26 goles. Debutó en Lens con 17 años y seis meses antes de ser traspasado en 2011 a Real Madrid.

En el club francés jugó 24 partidos y anotó dos goles; en el cuadro español lo hizo en 360 partidos, anotando 17 goles; en Manchester United participó en 95 partidos, convirtiendo dos tantos; y en Como pudo jugar un partido, sin anotar goles.