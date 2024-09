Ricardo Gareca defendió su nómina: “Chile tiene excelentes jugadores, muy buenos jugadores, confiamos en ellos, pero no vemos a ningún salvador”

No pocas polémicas presentó la reciente convocatoria hecha este viernes por Ricardo Gareca, quien de cara a los duelos clasificatorios al Mundial de 2026 ante Brasil y Colombia, dejó fuera a varios futbolistas que estuvieron en nóminas pasadas.

PUBLICIDAD

Algunos de ellos, como el arquero Gabriel Arias, el jugador de Colo Colo, Mauricio Isla; y el delantero Ben Brereton, de quienes el entrenador expuso que sus ausencias se debieron a decisiones exclusivas del cuerpo técnico de la Roja.

Las explicaciones de Ricardo Gareca

Del caso de Arturo Vidal, quien nuevamente quedó al margen de la selección, Gareca aseveró que nada tienen que ver las críticas del King a su trabajo en Juan Pinto Durán con su reiterada decisión de marginar al mediocampista de Colo Colo de su proceso al mando de la Roja.

Nos interesan los muchachos que quieren y realmente desean estar en la selección, eso yo lo tomo muy en cuenta — Ricardo Gareca

“No está (Arias) porque así lo resolví. Resolvimos para esta fecha estos muchachos que nos van a acompañar. Tuvimos una conversación con él, más que nada, y prefiero que en estos momentos él se enfoque en donde tiene que estar enfocado, y yo ver otra opción. Más que nada una decisión mía”, puntualizó el DT.

“Yo no tengo nada que opinar. Simplemente la lista que dimos creemos que es lo más conveniente para el partido con Brasil, con Colombia. Hoy en día los jugadores se expresan en las redes, ustedes también lo hacen públicamente, pero no tiene nada que ver”, apuntó en relación a la ausencia de Vidal.

“Nos interesan los muchachos que quieren y realmente desean estar en la selección, eso yo lo tomo muy en cuenta. También escucho, por supuesto, si hay un deseo particular o bien una situación muy particular en la que se dan opciones a otra situación o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección, estamos abiertos a eso”, dijo Gareca, quien reveló que algunas deserciones del seleccionado se debieron a decisiones personales de algunos futbolistas.

“Hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, y hubo muchachos que, por ejemplo, no contestaron a la selección, al llamado del cuerpo técnico, y bueno uno respeta y busca respetar esa privacidad que ellos quieren tener”, explicó.

PUBLICIDAD

Opens in new window La nómina de Gareca consideró a 26 futbolistas para enfrentar a Brasil y Colombia. Fuente: Instagram @laroja.

“No quiero profundizar en ese tema. Simplemente es respetar, porque los jugadores son seres humanos que tenemos nuestros problemas y nuestras situaciones que nos toca vivir en el día a día, y muchas veces no estamos de la mejor manera. Entonces me llamó la atención que en un determinado momento que no me contestaran, porque siempre la respuesta de un cuerpo técnico nuevo en una selección, nunca antes me había pasado”, indicó el entrenador, que de todo modos aclaró que “nadie tiene las puertas cerradas en la selección (...) nosotros no tenemos problemas con nadie”.

El argumento utilizado por Gareca para mantener la puerta abierta a todos los futbolistas nacionales fue uno en el que dejó en evidencia el escaso recambio que ha visto en el fútbol chileno.

“Dentro de este plazo no hemos visto a nadie que haya sobresalido o ha descollado. Vemos que Chile tiene excelentes jugadores, muy buenos jugadores, confiamos en ellos, pero no vemos a ningún salvador. No lo viene teniendo de hace tiempo, y no lo veo ahora. Creo que el salvador de Chile tiene que ver estrictamente con el conformar un buen equipo”, señaló.

“Un buen equipo de trabajo, un buen equipo dentro del campo de juego, la cual digamos sea la figura. El equipo, por sobre todo, porque después nosotros no vemos a alguien que de pronto pueda (…) puede ser Alexis, aquel jugador diferente que de pronto uno realmente puede decir que puede llegar a marcar, pero bueno, ya tiene una determinada edad. Hay que ver lo que Alexis quiere de su futuro, porque no queremos forzar a nadie”, finalizó.