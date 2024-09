Papá de Vicente Pizarro revela el mayor problema del jugador de Colo Colo en su recuperación de la fractura mandibular: “Le ha costado comer papillas”

Vicente Pizarro sufrió como todos los jugadores de Colo Colo y los hinchas albos con la eliminación del Cacique en Copa Libertadores, sin embargo, lo hizo desde fuera de la cancha debido a las secuelas que la fractura mandibular sufrida jugando por la selección ante Bolivia le impidió vestirse de corto en los duelos ante River Plate.

Una lesión que le costará varias semanas de recuperación, según adelanta su padre, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, quien recuerda que recién este viernes debió visitar al doctor para retirarse los puntos puestos tras la fractura en el cóndilo sufrida por un golpe recibido en la derrota de la Roja ante el seleccionado altiplánico (2-1).

La recuperación de Vicente Pizarro

“Se supone que ahora se establecerá con mayor claridad cuándo podrá volver a jugar”, reconoce en lun.com el otrora campeón de Copa Libertadores con el Cacique en 1991.

Él es joven y ya volverá a trabajar para encontrar su lugar en el equipo y en la selección — Jaime Pizarro

Si bien a la fecha todo ha salido bien en el proceso de recuperación de Vicente, su padre reconoce que “sin duda” el jugador albo “ha sentido” el haberse perdido tanto los partidos de copa como los últimos partidos del Cacique en el Campeonato Nacional y Copa Chile. “Pero lo ha tomado con madurez y responsabilidad”, indica.

“Se ha cuidado en todo lo que le han dicho los médicos y está consciente de que un futbolista pasa por estas situaciones y que debe tratar de superarlas de la mejor manera. Él es joven y ya volverá a trabajar para encontrar su lugar en el equipo y en la selección”, agrega el ministro, quien devela que el mayor inconveniente que ha debido padecer su hijo en su proceso de rehabilitación ha sido el volver a comer papilas, tal como lo hizo cuando era un bebé.

“La verdad es que Vicente lo que más le ha costado ha sido comer papillas, jajajá, como cuando era chico. No le compramos colados. Como vive con nosotros, la mamá (Loreto Durcudoy) le hace la comida y lo regalonea en todo. Ella es la que lo lleva y se queda con él en el doctor. Vicente es muy regalón de Loreto y han podido volver a estar juntos como cuando él era chico”, explica el Kaiser.

“Tengo entendido que no estaba en el proceso de renovar su contrato. Sé que están en negociación con el club, pero yo en eso no me meto porque soy el papá de Vicente, no su representante. Y eso es lo que prefiero ser. Vicente quiere mucho a Colo Colo y yo lo veo feliz en el club, que es lo que a un papá le importa”, complementa.

“Vicente fue a los dos partidos y él lo vivió como parte del plantel, es decir, con la obvia decepción de no haber pasado a las semifinales. Yo lo vi como una serie muy pareja, como las son todas cuando están los ocho mejores equipos del continente y que esta vez le favoreció a River Plate”, finalizó.