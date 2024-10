¿Cuáles son las mejores rutas de Chile para hacer trekking en familia? Experta entrega varias recomendaciones para practicar el deporte

Con la llegada de los días más primaverales, muchas personas y familias optan por realizar más actividades al aire libre, siendo el salir de excursión a cerros y a caminar una de las favoritas de muchos debido a que es algo que por lo general pueden hacer personas de todas las edades.

Es por esta razón que el trekking, una de las principales actividades al aire libre y en familia, vuelve con más fuerza que nunca. Pese a que en los Parques Nacionales y Naturales de Santiago y Chile esta actividad no se interrumpe, hoy toma más preponderancia gracias a los días más largos y con mayor luminosidad.

Para ello, Fernanda Prieto, conocida en redes sociales como @lalocadelcerro entregó algunos detalles de las principales actividades que se pueden realizar en familia en esta temporada, tanto en Santiago como en todo Chile.

“Santiago está lleno de lugares increíbles”

“Santiago está lleno de lugares increíbles para toda las edades y dificultades. Recomiendo mucho el Parque Aguas de Ramón, en la comuna de La Reina. Tiene un sendero que se llama ‘Los Peumos’ que es familiar de unos 6,5 kilómetros ida y vuelta. Muy poco desnivel y es muy apto para niños, tiene un puente colgante y algunas cascadas pequeñas. Es ideal para familias que se quieran adentrar en este mundo del trekking. También está el Salto de Apoquindo, que termina en una cascada de 30 metros, pero requiere más planificación y preparación, porque son 18 kilómetros, con más desnivel y una exigencia mayor”, comentó Fernanda Prieto, quien además es embajadora de Atakama Outdoor.

Sin embargo, no solo en Santiago se encuentran parques y senderos atractivos. En El Maule y la Araucanía los paisajes son distintos y sus atractivos naturales ofrecen diversas actividades para toda la familia.

“Fuera de Santiago, en El Maule hay parques muy bonitos, como por ejemplo Altos de Lircay que es un parque de Conaf, con senderos más lardos como el sendero Enladrillado, de dificultad media/alta con 25 kilómetros ida y vuelta con un ascenso de 1600 metros. Hay senderos más cortos e interpretativos y que se pueden hacer todos en un día. El Parque Tricahue, que es un parque muy lindo que incluso se puede acampar. Hay incluso rutas de bicicletas. Por supuesto Radal Siete Tazas, con su sendero El Bolsón (22 kilómetros), que es más para verano y se puede hacer por el día o lo más recomendado es acampar, porque es un lugar único”, añadió Fernanda Prieto.

Otro aspecto vital a la hora de realizar un trekking o salida individual o en grupo, es contar con el equipo básico, además de tener todos los resguardos para vivir una aventura al aire libre de manera segura.

Actividad segura

“La vestimenta es fundamental. Los zapatos tienen que ser de trekking o Trail running, no cualquier botín o zapatilla deportiva, porque lo principal es evitar accidentes. Para la parte superior, siempre recomiendo vestimenta de materiales respirables, de secado rápido y sobre todo livianos, porque muchas veces tenemos que llevar mucho peso en nuestras mochilas”, agregó.

“Siempre es importante llevar una botella de agua y cuánta agua llevar depende de la duración del sendero. Además, es clave saber con antelación si es que en nuestra ruta tendremos puntos de reabastecimiento o si hay fuentes de agua natural. Mínimo siempre llevar un litro”, aseguró la experta en cuanto a la hidratación.

Con la llegada pronta de la primavera y los días de sol, las actividades al aire libre se disparan, por lo que hay que planificar cada salida siguiendo las recomendaciones de los expertos y manteniendo siempre un cuidado por el medioambiente.

“Es importante no dejar rastro y llevarte tu basura de regreso y seguir el sendero. Respetar los tiempos y ritmos y no sobre exigirse e ir haciendo pausas breves. Respetar la naturaleza, respetar la flora y fauna y no meter mucho ruido porque afecta el ecosistema. Siempre dar preferencia a quienes van subiendo”, cerró.