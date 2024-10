“La selección nos necesita”: Vidal reveló que Gareca habló sólo “cinco minutos” con él y que Chile debe jugar ante Brasil y Colombia con “jugadores grandes”

Si bien reconoció este martes haber hablado a su llegada a la selección chilena con el técnico Ricardo Gareca, el mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, sinceró que el DT argentino “nunca más me llamó” para una eventual convocatoria a la Roja.

Vidal habló esta tarde de la selección nacional en la habitual conferencia de prensa de Colo Colo en el estadio Monumental luego de la polémica que suscitaron los dichos del estratego respecto de un futbolista que no le contestó el llamado cuando se hizo cargo de la Roja.

Las críticas de Arturo Vidal a la nómina de Gareca

Y aunque en los últimos días tal nombre fue aclarado por actuales exseleccionados chilenos devenidos en comentaristas deportivos y medios especializados, el King optó por aclarar la situación, dejando en claro que él nunca se restaría de un posible convocatoria a la Roja.

“Hablé cinco minutos con él (Gareca) y nunca más hablé con él. Nunca más me llamó”, afirmó el volante del Cacique, quien aprovechó la instancia para cuestionar el listado entregado por el entrenador para los duelos ante Brasil (10/10) y Colombia (15/10), en el que sólo Eduardo Vargas asoma como el único integrante de la Generación Dorada.

“Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la selección. La selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes”, insistió Vidal.

“No se explica que el ‘Huaso’, siendo el último capitán, no sea convocado. Yo estoy afuera de la selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta”, agregó el King, quien no dudó en asegurar que en este proceso de Gareca “no le veo rumbo a la selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como son Colombia y Brasil”.

