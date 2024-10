“Nunca antes me había pasado”: Relevan el nombre de histórico jugador de “La Roja” que no le contestó a Gareca

Luego de anunciar la nueva nómina para enfrentar a Brasil y Colombia por las Eliminatorias, el director técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, reconoció que no todos los futbolistas que ha querido convocar le han respondido los llamados al momento de considerarlos para jugar en la cancha.

PUBLICIDAD

“Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos y algunos no contestan. Me llamó la atención en determinado momento que no me contestaran, nunca antes me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta”, señaló el “Tigre” en conferencia de prensa.

Estas palabras despertaron la curiosidad tanto de los hinchas como de la prensa, provocando varios rumores sobre quién habría sido el deportista que no habría respondido a su fichaje.

Ahora, según informó El Mercurio, se trataría de una figura de Universidad de Chile.

“El único jugador que no contestó fue Charles Aránguiz, y eso ha pasado desde que llegó Gareca”, aseguraron las fuentes al interior de Juan Pinto Durán en un diálogo con el diario citado.

Vidal sí estaba considerado

De hecho, estas mismas personas aseguraron que el actual DT de La Roja sí tenía considerado a Arturo Vidal en sus filas, sin embargo las declaraciones del jugador Colo Colo sobre que Gareca no veía la Copa Libertadores y solo miraba el campeonato argentino, dejaron esta opción en el aire y finalmente no se concretó el llamado.

“En la pizarra que tiene en su oficina aparecen todos los jugadores posibles. Hasta tres o cuatro por puesto, según la posición. Y Vidal aparecía”, indicaron las fuentes.

Cabe recordar que la selección chilena recibirá a Brasil en el Estadio Nacional el próximo jueves 10 de octubre a las 21:00 horas. Posteriormente, los seleccionados deberán jugar de visita ante Colombia, esto el martes 15 de octubre a las 17:30 horas.