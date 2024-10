“Es un ídolo que hay que aprovechar”: Jorge Almirón le tira todas las flores a Arturo Vidal y apoya sus dichos tras ser excluído de La Roja

A un día del partido pendiente entre Colo Colo y la Universidad Católica por el Campeonato Nacional, y cuyo resultado es vital para que el equipo albo siga acortando su distancia con la Universidad de Chile por el título 2024, el DT Jorge Almirón, entregó sus opiniones sobre el encuentro y además defendió con todo a Arturo Vidal, quien no fue convocado por Ricardo Gareca a la Selección Chilena.

Así, sobre el partido ante los cruzados de este jueves, Almirón indicó que “pienso solo en el partido de mañana. Para depender de nosotros tenemos que ganar el partido de mañana y pensar en el que sigue. La presión la venimos sintiendo hace mucho tiempo, si se puede llamar así”.

En ese sentido, Almirón no se pierde y aseguró que para él el partido es un clásico, por lo que se lo tomará así.

“Mañana es un clásico y lo tomamos como tal. Es un partido muy importante, porque para la gente y el fútbol chileno es así. Nuestro rival también lo toma de la misma manera y ganando seguimos teniendo la posibilidad de depender de nosotros”, aseguró.

Todas las flores de Almirón para Vidal

En tanto, sobre las palabras de Arturo Vidal, quien criticó la exclusión de jugadores de la denominada “Generación Dorada” de la nómina de La Roja de Gareca -considerando que Chile está en los últimos lugares de la tabla de posiciones para el Mundial de 2026 y los partidos vitales ante Brasil y Colombia-, Almirón aseguró que no se está aprovechando todo el potencial del “King”.

“Él fue claro y ya dijo lo que tuvo que decir. Es un ídolo que hay que aprovechar, nosotros acá todos los días lo aprovechamos desde que llegó y cuando había cierto cuestionamiento siempre dije que tenía que estar. Lo confirmé en partidos importantes y está preparado para jugar ese tipo de partidos”, dijo el DT.

A lo anterior, añadió que “es un jugador que tiene muchísima experiencia, que vive bajo esa adrenalina de calentar los partidos. Está preparado para los partidos importantes y este tipo de partidos le motiva. Genera eso en el ambiente, en los compañeros y es fantástico que esté con nosotros. Creo que el fútbol chileno lo tiene que aprovechar más”.

Finalmente, y sobre la ausencia de Arturo Vidal en la Selección, el entrenador de los albos apuntó que “yo no soy el técnico de la selección. (Vidal) no está citado, pero yo estoy involucrado en este fútbol y quiero que le vaya bien a la selección. Si estuviera en otro país también diría lo mismo porque tiene que ver buena energía y la gente que está trabajando acá tiene que apoyar el proceso. Yo no tomo decisiones, pero quiero que le vaya bien. Ya habló Arturo y ojalá que pueda tener una posibilidad, porque creo que le haría bien”.