El Cacique deja tiritando al Romántico Viajero: Colo Colo logró quedarse con un nuevo clásico ante la UC

Con Javier Correa como figura y autor del gol, Colo Colo logró poner nervioso a Universidad Católica y sumó 3 puntos vitales para seguir soñando con ponerse la corona del Campeonato Nacional 2024. En un partido donde los dueños de casa hicieron respetar la localía, con un agónico tanto a los 86 minutos los de Macul se antepusieron a los de Las Condes por 1-0.

PUBLICIDAD

El primer tiempo fue todo para El Cacique, donde gozaron de 11 tiros totales, haciéndole así complejo el trabajo al golero Cruzado, Sebastián Pérez . Sin ir más lejos, a la mitad de la etapa inicial Colo Colo tuvo una doble chance por parte de Cepeda y Paiva para marcar, pero el arquero de La Franja supo responder correctamente con dos despejes. Por el lado de Universidad Católica, estuvo al debe en el ataque, no teniendo ninguna jugada que preocupara al cuadro Albo .

Ya en la segunda mitad, la tónica no fue muy distinta. El equipo capitaneado por Esteban Pavez no le dio tregua al cuadro liderado en cancha por Fernando Zampedri , aunque la escuadra de camiseta blanca y negra no tuvo opciones claras, y las más cercanas al arco fueron bien recibidas por el “Zanahoria” Pérez. Todo esto hasta cuatro minutos antes de cumplirse el tiempo reglamentario, cuando el “9″ de Colo Colo logró meter un cabezazo tras un centro de Lucas Cepeda , dejando sin posibilidad al guardameta franjeado.

Con este resultado, los pupilos de Jorge Almirón subieron tres escalones en la pelea por la cima que ocupan los dirigidos de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile. Por ende, Colo Colo (51 puntos) quedó tan solo 4 unidades del Romántico Viajero que sigue en la primera ubicación de la tabla (55 puntos).

Y respecto a Universidad Católica, se mantuvieron en la tercera posición con 42 unidades, con el mismo puntaje que Deportes Iquique, pero con mejor diferencia de gol para el Ceatoleí: 10 tantos contra los 5 de los Dragones Celestes.

Ahora lo que viene para Colo Colo será enfrentar a Audax Italiano el próximo domingo 6 de octubre a eso de las 20:00, mientras que Católica deberá visitar a O’Higgins de Rancagua durante la misma jornada a las 15:00.

Cabe recordar que al cuadro del Cacique le restan dos partidos pendientes: frente a Huachipato y ante Unión La Calera.