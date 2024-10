Esteban Paredes se sinceró sobre la compleja relación que tuvo con su madre: no la vio por 8 años durante su infancia

Una íntima conversación tuvo el futbolista Esteban Paredes en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión. Él habló con el animador Julio César Rodríguez sobre su infancia que estuvo marcada por la ausencia de su madre.

Él partió haciendo el alcance que no le gusta que digan que su madre la abandonó debido a que la encuentra una palabra muy dura. “Hoy día ya ha pasado mucho tiempo, muchos años desde que pasó esta situación. Hoy veo las cosas diferentes”, dijo.

“Hoy en día estoy más maduro y sé que las separaciones son de dos. Lo que siempre me quedó en la cabeza es que se haya ido tanto tiempo y no haberme visto. Y bueno, pasaron siete años, ocho años, y yo no veía a mi madre. Y eso fue durísimo”, reveló El Tanque, que vivió esto cuando estaba a punto de cumplir 6 años.

Su madre se fue con su hermana menor, Solange, y el jugador de Santiago Morning se quedó junto a su padre, quien entró en un cuadro depresivo después de esta separación. Años después, su progenitor le confesó que un día fue al Metro para lanzarse a la línea junto a él.

Esteban Paredes Captura: Podemos Hablar de CHV

“Estoy tranquilo conmigo, en paz por no tener ese rencor con mi madre”

Paredes comentó que fue duro crecer sin su madre por esos años, cuando lloraba mucho su ausencia. Su mamá no lo contactó durante esos años, y se fue a vivir a Copiapó con una pareja, con quien tuvo una relación tormentosa.

Ella tuvo un grave accidente junto a su hija, y al poco tiempo decide volver a Santiago para tratar de recuperar su relación con él. “Ahí empezó una relación de altos y bajos”, contó Esteban, quien se reencontró con su madre cuando ya tenía 13 años.

Él volvió a ver a su mamá cuando fue a la casa de su abuela materna. “Estaba muy nervioso, mi hermana tenía tres años cuando se fue y no me recordaba, no la recordaba y bueno la vi, la abracé. Una niña que no hablaba, no sabía qué es lo que sucedía y bueno ahí yo la abrazo”, relató.

“Me pongo a llorar junto con mi madre, que lo único que me decía era ‘perdóname, perdóname’, pero como que mis oídos no escuchaban eso, solamente las quería abrazar y a lo mejor recuperar el tiempo que la habíamos perdido y que preguntarle por qué había hecho eso”, continuó

Esteban Paredes Captura: Podemos Hablar de CHV

De ahí, él se fue a vivir tres meses a vivir con ella, pero decidió volver a la casa de su papá debido a que lo extrañaba, y también a la pareja de su padre quien lo crió. Su mamá biológica agradeció a la mujer, quien terminó por educar a Esteban Paredes.

“Tengo dos madres, una que me dio la vida y otra que me crío. Estoy tranquilo conmigo, en paz por no tener ese rencor con mi madre que tenía en mi corazón hace varios años atrás. En las noches pensaba mucho de por qué sucedió, por qué lo hizo, era un trauma para mí”, confesó el futbolista.

“En su momento se lo recriminé, después pensándolo bien le dije: ‘hagamos un borrón y cuenta nueva, empecemos de cero’. Ahora está sanado para los dos”, cerró.