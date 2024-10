Colo Colo consigue su primer objetivo tras vencer a Audax Italiano: clasifica a Copa Libertadores y su capitán acusa ayuda a la U en la definición del título

El ajustado triunfo obtenido anoche en el estadio Monumental sobre Audax Italiano por 2-1 no sólo mantuvo prendido a Colo Colo en la pelea por el título del Campeonato Nacional de este año con Universidad de Chile, sino que le permitió al Cacique alcanzar su primer objetivo de cara al 2025 luego de sumar los puntos necesarios para clasificar a la próxima edición de Copa Libertadores.

Con 54 unidades y cinco partidos por disputar en el torneo local, el cuadro albo sumó la cantidad de puntos necesarios para asegurarse uno de los cuatro cupos de la próxima edición de la copa, ya que en el peor de los casos quedaría tercero y con ello, jugaría la fase previa junto al campeón de la Copa Chile.

El primer objetivo de Colo Colo

Ahora, si en el duelo ante Huachipato, que jugarán el domingo 13 de octubre en el estadio CAP de Talcahuano (12:00 horas), los pupilos de Jorge Almirón consiguen un empate o un triunfo ante los acereros, abrocharán su clasificación a la fase grupal de Copa Libertadores puesto que la UC, actual tercero de las posiciones con 45 unidades, no podría alcanzar en puntaje a los albos.

Un aliciente para el club popular que, de todos modos, no pierde de vista su principal objetivo de esta temporada: el título del Campeonato Nacional que pelea partido a partido con la U.

Precisamente esa ardua disputa con su tradicional rival es la que cuestionó el capitán del Cacique, Esteban Pavez, quien tras conocer de la sanción de un partido recibida por el delantero azul, Leandro Fernández, por una falta similar a la cometida por él en un partido del torneo, acusó una supuesta ayuda del tribunal de penalidades de la ANFP al cuadro chuncho.

“A mí no me gusta meterme mucho en ese tema del arbitraje y todo, pero a mí con Copiapó me pasaron dos fechas. El jugador de Copiapó se resbala, lo piso, y me dan dos fechas”, relató contrariado Pavez.

“Ahora veo que a un jugador de Universidad de Chile (Fernández), una fecha. A veces no se entiende lo que hace el tribunal, pero bueno”, agregó el capitán del Cacique, quien espera un criterio similar para su entrenador, quien este martes conocerá del castigo que le darán por su expulsión ante la UC.

“Sea lo que sea nosotros tenemos que acatar y el profe (Almirón) va a decir quién va a agarrar el mando en la banca”, finalizó.

Los próximos partidos de Colo Colo

Domingo 13/10: visita a Huachipato en Talcahuano (12:00 horas).

Miércoles 16/10: visita a Unión La Calera (19:00 horas).

Domingo 20/10: visita a Palestino.

Domingo 3/11: recibe a Deportes Iquique.

Domingo 10/11: visita a Deportes Copiapó.