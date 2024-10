Matías Fernández se la jugó por el verdadero mentor de la “Generación Dorada” de la Roja: “Fue el gran constructor, nos hizo mejores jugadores”

Ha sido por años uno de los debates que más opiniones encontradas ha generado entre hinchas y especialistas deportivos, la elección del verdadero mentor detrás de la creación de la “Generación Dorada” de la selección chilena, un debate que para Matías Fernández tiene una fácil respuesta.

Y es que para el retirado futbolista formado en la cantera de Colo Colo, que tuvo entre sus referentes técnicos a Claudio Borghi en el Cacique y a Vincenzo Montella en el fútbol europeo, la figura del argentino Marcelo Bielsa es sin lugar a dudas la clave en la aparición del mejor grupo de futbolistas en la historia de Chile.

Los elogios a Marcelo Bielsa

“Para mí, Bielsa fue el gran constructor. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores”, es la tajante respuesta del histórico “14″ albo en lun.com. Una que argumenta en la capacidad del rosarino de “mostrarnos nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo bueno que teníamos que potenciar. Tiene ojo clínico”.

Si bien reconoce el valor que tuvieron otros entrenadores en la formación del seleccionado más exitoso del país, como José Sulantay o Jorge Sampaoli, Fernández insiste en que el actual DT de Uruguay lideró el cambio que hizo de la Roja una potencia mundial.

“Sulantay tuvo mérito al juntar generaciones de dos Mundiales Sub 20. Y Bichi (Borghi) hizo competitivos a los que estuvimos en Colo Colo, y Sampaoli a los que estuvieron en la U. Pero el profe Bielsa nos dio el plus” , señaló Matías.

Ni siquiera el reto que le hizo en alguna ocasión el rosarino, el histórico “Mati, siempre pasa algo”, cambió el reconocimiento de Fernández, quien destacó el trabajo de Bielsa al mando de la Roja.

“Eso no fue un reto. De hecho, ni siquiera me dijo nada después. Fue en un partido con Bolivia que me sangró la oreja y, como estábamos con diez jugadores, lanzó esa frase. Pero no era algo de lo cual yo tenía culpa” , contó.

La gran pena de Matías Fernández

Respecto de su experiencia en la selección, el exfutbolista reconoce que su mayor tristeza estuvo en la preparación del Mundial de Brasil 2014, donde debió marginarse debido a una lesión en el tobillo.

“Fue un momento durísimo”, afirmó en el diario de circulación nacional. “Terminé esa temporada en Fiorentina con una grave lesión en el tobillo. Me mandaron a Holanda a ver a un especialista top y me dijo que debía operarme, que si seguía jugando arriesgaba una lesión mayor. Lo hablé con mi señora y, como se venía el Mundial, fui a Pinto Durán a decirle a Sampaoli que llevara a Brasil a alguien en mejores condiciones. No me acuerdo qué me dijo. Después les conté a mis compañeros. Fue duro” , puntualizó el deportista, quien no pierde las esperanzas en que la Roja de Ricardo Gareca pueda clasificar al Mundial de 2026.

