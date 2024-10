“¡Siempre pasa algo!”: Matías Fernández aclara el origen del meme de Bielsa y revela por qué no llegó a equipos top de Europa

Matías Fernández, una de las grandes figuras del fútbol chileno y sudamericano, dio una extensa entrevista a Las Últimas Noticias donde repasó algunos momentos de su carrera futbolística, en particular su experiencia con el recordado entrenador de La Roja, Marcelo Bielsa.

En ese sentido, el exjugador de Colo Colo, aprovechó de aclarar uno de los temas que más han llamado la atención en su carrera: el origen de la icónica frase de Marcelo Bielsa “¿Qué pasa ahora Matías? ¡Siempre pasa algo!”. Matigol explicó que la famosa frase de Bielsa, convertida en meme por los fanáticos, ocurrió en un partido de la selección chilena contra Bolivia durante las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

Según contó, el incidente sucedió luego de que Fernández sufriera una lesión en la oreja mientras Chile ya jugaba con diez hombres en el campo. “No fue un reto”, partió aclarando. “Ni siquiera me dijo nada después. Fue en un partido con Bolivia que me sangró la oreja, y como estábamos con 10 jugadores, lanzó esa frase”, explicó Matías, aclarando que el comentario del técnico argentino no fue en tono de reproche, sino más bien una expresión espontánea del momento. De igual forma la recordada frase quedará en la memoria de los hinchas como uno de los icónicos momentos del entrenador trasandino.

Por otra parte, Matías también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre los motivos que le impidieron llegar a equipos top de Europa como el Real Madrid o el Barcelona, clubes que estuvieron interesados en su talento en algún momento de su carrera.

“Físicamente no daba para eso”

Aunque tuvo pasos por clubes importantes como Villarreal, Sporting de Lisboa y Fiorentina, Fernández nunca terminó de afianzarse en la élite del fútbol europeo.

“Físicamente no daba para eso. La gente no lo sabe, pero yo podía jugar extraordinario un domingo, pero no podía estar al mismo nivel el miércoles para jugar otro partido”, confesó el exfutbolista. Según él, su falta de capacidad para mantener un rendimiento físico constante a lo largo de varios partidos por semana fue lo que marcó la diferencia entre él y otros jugadores chilenos como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Claudio Bravo, quienes sí lograron consolidarse en los equipos más grandes del continente.

A pesar de esto, Matías asegura que nunca se sintió frustrado por su carrera y siempre fue consciente de sus limitaciones físicas. “Lo conversaba con mis entrenadores, me trabajaban, pero nunca llegué a tener el físico de ellos. Nada tuvo que ver con que yo leyera la Biblia o que fuese callado”, añadió, desmitificando algunas de las razones que se han especulado sobre su rendimiento.

Finalmente, el exfigura de Colo-Colo solo tuvo elogios para el DT argentino. “Para mí, Bielsa fue el gran constructor. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores”, dijo el “14″ albo en lun.com.