“Vengo a sumar”: Ulises Ortegoza llegó al país para integrarse a la selección chilena en los duelos clasificatorios ante Brasil y Colombia

Esta tarde arribó al país el último convocado de emergencia a la selección chilena, el volante de Talleres de Córdoba, Ulises Ortegoza, quien se sumó al combinado dirigido por Ricardo Gareca luego de las confirmadas bajas por lesión de Marcelino Núñez y Gabriel Suazo para los duelos clasificatorios de la Roja ante Brasil y Colombia.

Ortegoza, que ya había estado en la pre-nómina que el técnico de la selección entregó de cara a la presentación de Chile en la pasada Copa América de Estados Unidos 2024, pisó suelo nacional en medio del asedio de varios reporteros deportivos, a quienes les confesó su alegría por debutar en una convocatoria oficial de la Roja.

Orgulloso de sumarse a la selección chilena

“Estoy muy contento, como te dije, estoy orgulloso de venir a representar al país (...) la verdad es que estaba esperando este llamado”, apuntó el compañero de Matías Catalán y Bruno Barticciotto en el cuadro cordobés.

Consultado respecto de “buen presente” en Talleres y de una eventual titularidad en los duelos del próximo jueves 10, ante Brasil; o el martes 15, frente a Colombia, el volante chileno-argentino -que llegó unas cuantas horas después que lo hiciera Paulo Díaz, también desde Argentina- aseguró que “vengo a sumar de donde me toque”.

Las críticas de Guarello y Solabarrieta

Pese a su entusiasmo por defender al seleccionado nacional, la convocatoria de Ortegoza no cayó muy bien entre algunos mediáticos comentaristas deportivos como Fernando Solabarrieta y Juan Cristóbal Guarello, quienes criticaron al entrenador de la Roja por “argentinizar” al combinado nacional.

Ulises Ortegoza. Fuente: Captura de pantalla del programa "24 Horas", de TVN.

“En cualquier momento salimos con la albiceleste a jugar nosotros”, dijo Solabarrieta en radio La Metro, donde denunció que en la actualidad “el fútbol chileno está tomado por un montón de representantes argentinos”.

En cualquier momento salimos con la albiceleste a jugar nosotros — Fernando Solabarrieta

“Viene otro chileno argentino, tenemos técnico argentino, seis o siete jugadores de la liga argentina, queremos nacionalizar a Fernando Zampedri”, agregó.

“Vamos un poco a la parte más seria. ¿Representa a nuestro fútbol esto? ¿Esto es nuestro fútbol? Pues si es así, listo, pongámoslo en cancha. Pero cuidado que en el afán de ganar una vez hicimos trampa de manera que ha quedado en la historia del mundo, por buscar el atajo terminamos con un arquero (Roberto Rojas) cortado en el Maracaná. Si es por ganar a toda costa, bueno podemos hacerlo también, pero no sé ¿nos representa?”, dijo.

“¿Quién soy yo para contradecir una norma constitucional? Nadie, todo lo contrario, me alegra y me da gusto. La pregunta es: ¿Esa es tu selección chilena? ¿Es un producto futbolístico de la selección chilena o no lo es?”, se preguntó.

En la misma línea y en su tribuna de “La hora de King Kong”, Guarello incluso pidió al DT de la selección parar “el hue***” con las nominaciones de futbolistas argentinos con parentesco chileno.

“¿Llamaron a Ortegoza? Gareca, para el hue*** (…) pareces el entrenador de Talleres. ¿Qué te pasa Gareca?”, cerró.