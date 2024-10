Fernando Solabarrieta y Manuel de Tezanos-Pinto le restan opciones a Chile ante Brasil por la “confusión” de Ricardo Gareca: “Esto es terminal, está perdido”

Restándole cualquier posibilidad de rescatar algún resultado positivo a la selección chilena en su duelo de esta noche ante Brasil, en el Estadio Nacional, se manifestaron los periodistas deportivos Manuel de Tezanos-Pinto y Fernando Solabarrieta, quienes acusaron al técnico Ricardo Gareca como el responsable de la actual confusión del representativo criollo.

PUBLICIDAD

Instalados en el penúltimo puesto de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y con dos partidos de alta presión frente a Brasil (hoy) y Colombia (15/10), ambos comunicadores insistieron en sus respectivos programas radiales (“Deportes en Agricultura”, en el caso de De Tezanos-Pinto; y “Marca Personal”, en La FM Metro, en el de Solabarrieta) en la incapacidad del entrenador transandino para dar con un equipo apropiado para el encuentro de esta noche.

Los cuestionamientos de Solabarrieta y De Tezanos a Gareca

Encima, las declaraciones que ofreció Gareca en la conferencia de prensa de este miércoles, en las que descalificó las opiniones de los periodistas deportivos a su trabajo en la Roja ya que “no son técnicos, yo soy técnico, no saben, nunca van a poder saber. No son profesionales, hay que ser DT para hablar con propiedad”, acabaron con la paciencia de ambos rostros televisivos.

“Hasta (Martín) Lasarte (uno de los anteriores técnicos de la selección chilena) sacó a varios jugadores más. Hay una falta de carácter. No digas nada entonces, si quieres mostrar disgusto, hazlo con propiedad”, apuntó Solabarrieta, quien reveló incluso que “a mí, los jugadores me dijeron adentro que no les llega (el discurso de Gareca). Esto es terminal, está perdido”.

En sus críticas al poco liderazgo del técnico nacional, el periodista aprovechó de comparar el trabajo de Marcelo Bielsa en Uruguay, Chile y Argentina.

“Bielsa fue a Uruguay porque tenía estudiado al equipo, sabía del recambio importante y en Chile hizo lo mismo. Había que sacarle punta a eso, Bielsa tuvo la capacidad. No hay un jugador que sea producto de Gareca”, cerró.

En la misma línea, el periodista de TNT Sports aseguró que con Gareca “aterrizamos a nuestra dura realidad eliminatoria”.

PUBLICIDAD

“Estoy muy desesperanzado, no me gustan los equipos que probó Gareca, hace rato que veo al técnico confundido. Es tercera rueda de prensa contando la de ayer que denota confusión, molestia”, agregó el periodista, quien le restó relevancia a los cuestionamientos del técnico de la Roja al gremio de periodistas deportivos, al develar la opinión que dieron los extécnicos del seleccionado nacional, Juvenal Olmos y Claudio Borghi, en el programa “Todos somos técnicos”, y que el comunicador conduce.

“Ellos pueden hablar (Olmos y Borghi) y dicen que Chile juega mal. Como da lo mismo lo que digamos nosotros que no somos técnicos (…) a Gareca lo veo confundido”, dijo.

“Lo que prueba defensivamente lo entiendo, pero de mitad de cancha para arriba es básicamente lo mismo con alguna posición algo cambiada. Pero con estos jugadores no hemos llegado al arco y difícil que la cambien contra Brasil”, finalizó.