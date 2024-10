La emotiva conversación de mujer que asistió a masoterapeuta de la U antes de morir en La Serena: “Hice lo que pude por ayudarlo y hacerlo sentir acompañado”

Conmoción y una profunda tristeza acompañó este miércoles al equipo de la U en el empate sin goles que por Copa Chile obtuvo frente a Coquimbo Unido, tan sólo horas después de haber sufrido la inesperada muerte por un paro cardiorrespiratorio de Lorenzo Prieto, el masoterapeuta que por años acompañó al plantel universitario.

Un evento cardiaco que el integrante del staff médico de los universitarios de 78 años sufrió en el sector de Avenida del Mar, en La Serena, y en el que fue asistido por la periodista Andrea Velásquez, la última persona que estuvo junto al profesional antes de ser trasladado de urgencia al hospital serenense, donde finalmente falleció debido al paro cardiorrespiratorio.

El deceso del masoterapeuta de Universidad de Chile

“Fue terrible. Acabo de llegar a mi casa, no fui ni a trabajar. Hice todo lo que pude por ayudarlo y por hacerlo sentir que estaba acompañado”, contó la periodista en lun.com, medio de circulación nacional donde expuso detalles del estado en que encontró a Prieto.

Pasaba mucha gente en bicicleta y caminando. Lo miraban, pero nadie se detuvo. Eso me da rabia — Andrea Velásquez

“Iba caminando y veo a un señor que estaba sentado en la banca de la playa, con la cabeza un poco hacia atrás, con la boca abierta, los labios muy morados y muy pálido, y respiraba harto. Yo dije: ‘Este caballero no está bien’. Pasaba mucha gente en bicicleta y caminando. Lo miraban, pero nadie se detuvo. Eso me da rabia. Me acerqué y le hablé. No reaccionaba. Un ciclista, que era un niño, me acompañó. Me dijo que el caballero estaba raro, a ratos como que dejaba de respirar. Él se dio cuenta de que integraba el plantel de la Universidad de Chile, porque andaba con la ropa del equipo”, contó Velásquez, quien inmediatamente, y dada la condición en que halló a Prieto, decidió llamar al Samu.

“Llamé inmediatamente al 131, que es el número del Samu. Les dije que el señor estaba inconsciente e informé de la dirección. Entonces me dijeron que tenía que hacerle reanimación, cosa que no sé hacer, pero justo cuando me había decidido a hacerlo el caballero reaccionó. Se para y me mira. ‘¿Está bien?’, le pregunté. ‘¿Qué pasó?’, me respondió. Luego de contarle que estaba inconsciente, aseguró que no se había dado cuenta, que se sentía mal, que estaba haciendo deportes. Mi pidió que no llamara a la ambulancia, pero yo ya la había llamado, porque estaba desmayado. ‘Yo creo que usted está infartado’, le dije. Y él dijo que le había dado lo mismo hace un año y que tenía el corazón un poco más grande”, detalló la periodista, quien nunca dejó abandonado al masoterapeuta de la U hasta el arribo de la ambulancia.

“Conversamos mucho. Todavía siento el olor de su perfume, porque estuvimos mucho rato juntos. Pasa menos de un minuto, me mira y me dice: ‘Me estoy sintiendo mareado de nuevo, estoy mareado, más mareado que recién’. Entonces lo senté, porque se estaba desvaneciendo, y empecé a hacerle señas a la ambulancia, porque ya estaba a pocos metros de nosotros”, indicó.

Quedé mal porque fue una experiencia muy extraña. Me vine a mi casa, luego de haber pasado por el hospital, y me enteré de que había muerto — Andrea Velásquez

“Quedé mal porque fue una experiencia muy extraña. Me vine a mi casa, luego de haber pasado por el hospital, y me enteré de que había muerto. Decidí volver al hospital para hablar con la familia. Quería contarles que él no se murió solo, que no lo encontraron muerto, botado en la Avenida del Mar, sino que yo estuve con él todo el rato. Que habló de su familia, que para él morirse frente al mar era bonito y quería dar el pésame a su familia”, puntualizó Andrea, quien en conversación con el noticiero “24 Horas”, de TVN dejó en evidencia la pasión de Prieto por su trabajo.

“Me decía: ‘Qué lindo morirse frente al mar, acá en La Serena, y que él quería mucho su trabajo, y que tenía miedo a perder su trabajo porque le dijeran: ‘Oye, tú estás enfermo, tienes que irte a descansar’”, concluyó.