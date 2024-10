Rafael Nadal anuncia su retiro del tenis: “En esta vida todo tiene un principio y un final”

Impacto en el mundo deportivo. El español Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional, noticia que compartió en su cuenta de Instagram, ante sus casi 22 millones de seguidores.

Fue a través de un video, con un rostro claramente emocionado que el deportista, reconocido como uno de los mejores tenistas de la historia, anunció que en noviembre serán sus últimos partidos representando a su país.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión”, explicó en un extendido registro de casi cinco minutos.

“En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”, agregó el ganador de 22 títulos de Grand Slam en su gloriosa carrera deportiva.

La principal razón de su decisión, son por las constantes lesiones que ha enfrentado el tenista, actual número 154 del ránking ATP.

“Agradezco a toda la industria del tenis, a todos los compañeros durante tantos años. He pasado muchas cosas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, señaló mientras en el video se ven imágenes de sus dos máximos competidores Roger Federer y Novak Djokovic.

El último torneo será el Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

Nadal agradeció a sus seguidores

“Por último, a vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que siempre he necesitado. No tengo manera de agradeceros lo que habéis hecho por mí. Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Me he esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto”, fueron sus últimas palabras