Carlos Palacios llena de ilusión a hinchas de Boca Juniors al reconocer que está “dispuesto a escuchar” ofertas del club argentino

Carlos Palacios se convirtió este viernes en tendencia de los medios deportivos argentinos luego de reconocer que está “dispuesto a escuchar” nuevamente ofertas de Boca Juniors para emigrar al cuadro transandino.

Reconocido el interés del presidente del club argentino, Juan Román Riquelme, por el seleccionado nacional y actual futbolista de Colo Colo, la revelación de Palacios fue ampliamente informada por medios como el diario Olé, que le dedicó una nota a su reciente conversación en el streaming de “La Junta”, donde el jugador albo aseveró que el equipo oro y cielo “está entre lo que yo quiero”.

Carlos Palacios no descarta irse a Boca Juniors

“Oye Carlitos. ¿Te pondrías la azul alguna vez?”, le preguntó Julio César Rodríguez a Palacios, quien si bien deslizó que “depende” si ese equipo azul es la U, insistió en que le gusta ese color, pero en la camiseta de Boca.

“¿La U? Depende. Si es la de Argentina sí. Esa camiseta sí me gusta”, señalo el futbolista del Cacique, quien no quiso fijar plazos para una potencial llegada al actual equipo de Gary Medel.

“Estamos esperando, todo a su tiempo. Boca puede que sea mi próximo destino. Está entre lo que yo quiero”, contó Palacios.

“Ahora no hablo con Riquelme (presidente de Boca), pero en su momento sí. Ahora no, pero me habló después del partido de River que jugamos acá en Chile (por Copa Libertadores). Estaba feliz. Me felicitó por el gol, que confiara en mí, que quizás yo no me daba cuenta del jugador que podía llegar a ser, y que estaba contento que le haya hecho un gol a River”, agregó.

Respecto de las posibilidades que se concrete dicho traspaso, que a mediados de este año no se realizó por diferencias económicas entre la oferta presentada por Boca Juniors y el dinero solicitado por ByN, el formado en Unión Española aclaró que la aceptaría en caso que cumpliera con algunos objetivos en el Cacique.

“Es un destino posible, puede pasar. Estoy dispuesto a escuchar en estos momentos, pero siempre con el enfoque de que en su momento dije que no quería irme (de Colo Colo) con las manos vacías”, apuntó.

“Quiero salir campeón y ahí irme tranquilo, saber que me llevo una copa, que me voy bien, que fue un año que creo que no se va a olvidar fácil por todo lo que hicimos. Entonces, coronarlo saliendo campeón, y también que está la Copa Chile, y si se pueden dar las dos ahí me iría tranquilo”, finalizó.