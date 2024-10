“He hecho cualquier gol”: Carlos Palacios relató cómo llegó a ocupar la mítica camiseta 7 de Colo Colo

El 7 es el número dorsal del delantero estrella de Colo Colo, el joven oriundo de Renca, Carlos Palacios. Con dicha camiseta, ha jugado más de 70 partidos, y ha realizado 23 goles desde que se unió a dicho plantel el año 2023.

Él participó del último capítulo que fue emitido por el programa de Youtube de Julio César Rodríguez, “LaJunta”. El animador de Chilevisión le consultó por ese especial número que adorna su espalda, y le preguntó por qué escogió llevar el 7.

Sin embargo, no es que él decidió llevar dicho dígito, sino que cayó en sus manos. “Me la pasaron”, partió afirmando. “Le dije a mi representante: ‘¿Qué número voy a ocupar?’. Y me dice: ‘no sé, voy a preguntar’, y le digo ‘dile que quiero ocupar un número importante, como que no va a pasar desapercibido’”, relató.

Palacios reveló que su representante le informó que una vez que llegue a Argentina, van a conversar con él sobre el número. “Yo había dicho que quería jugar con un número importante, que quería ser histórico”, agregó el delantero.

¿Cómo llegó el 7 a sus manos?

“Llegué a concentrar a Argentina y se acerca el utilero que es antiguo, ha pasado por todos, y me saluda así ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’. Me trató con cariño al tiro, ahora somos yunta. Me dice ‘yo quiero que ocupes un número, el 7′”, continuó su historia.

Al explicarle por qué quería que ocupara el 7, el utilero le respondió que “porque a mí me gustan los jugadores así. Entonces yo tengo confianza en ti. Tú sabes quién fue el último que ocupó el 7 (Esteban Paredes). Hartos han llegado a pedirlo, pero soy yo el que no lo ha querido entregar. Si igual yo mando acá, llevo harto años”.

Esto le trajo una presión a Palacios, quien en sus adentros pensó “Conchatuma***, si me va mal, si no hago nada”. Él terminó por acceder, y el hombre le dijo que le gustaban los jugadores de barrio, por eso quería que ocupara el 7.

“Me ha dado suerte, he hecho cualquier goles y antes no hacía ni goles”, cerró entre risas.